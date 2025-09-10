Hírlevél

Rejtett kamerás felvétel: így vásároltak drogot álruhás újságírók

Újságírók kezdtek magánnyomozásba az interneten az Egyesült Királyságban, miután két diáklány kábítószert tartalmazó elektromos cigaretta használata után rosszul lett. Az álruhás újságírók az interneten bonyolították le a vételt, és egy forgalmas játszótér mellett találkoztak a kábítószer-kereskedőkkel.
Rejtett kamerás felvételekkel bizonyította be a BBC újságíró csapata, milyen könnyen lehet kábítószert tartalmazó elektromos cigarettába való folyadékhoz jutni az interneten. Az újságírók diáklánynak álcázták magukat, és csupán néhány óra alatt THC-t tartalmazó folyadékhoz jutottak – írja a BBC.

Fotó: Unsplash

A THC (tetrahidrokannabinol) a kannabisz pszichoaktív hatóanyaga, amely tudatmódosító élményt vált ki. A vape, vagy az elektromos cigaretta felhevíti a nikotint vagy egyéb anyagot tartalmazó folyadékot, amit a felhasználó így gőzként tud beszívni. 

Az újságírók két szülő bejelentése után kezdtek bele a magánnyomozásba, miután az édesanyák segítséget kértek. 

Lányaik 13 évesen kipróbálták az elektromos cigarettát, amibe tudomásuk szerint THC-t tartalmazó folyadékot tettek. A tinédzserek később súlyos elvonási tüneteket produkáltak. 

A dílerek a közösségi médiában hirdetik magukat, az elektromos cigarettába való folyadékokat 10-20 font (4500-9000 forint) közötti áron árulják. Az újságírók pár perc alatt lebonyolították a vételt, a dílerek semmilyen adatot nem kértek. A találkozót egy forgalmas játszótér mellé beszélték meg. 

Az egyik újságíró diáklánynak öltözve érkezett a találkozóra. Pár perccel később egy autó gurult el előtte, és már a kezében is volt rendelt folyadék. 

A vásárolt termékeket elküldték egy laborba, ahol kimutatták, hogy egyik üvegcse sem tartalmaz THC-t, de laborban előállított, mesterséges kábítószert viszont igen.  

A szintetikus kábítószer erősebb pszichoaktív hatást vált ki, könnyen okoz súlyos függőséget, és súlyos mellékhatásai lehetnek, mint a hallucináció, agresszió, szívdobogásérzés. 

A dílerek a találkozó után letiltották az újságírók profilját. Az eset kapcsán később a warwickshire-i rendőrség megerősítette, hogy több bejelentést is kapott szintetikus drogokkal kevert elektromos cigarettába való folyadékok árulása kapcsán, az ügyben tart a nyomozás. 

 

