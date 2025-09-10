Rejtett kamerás felvétel: így vásároltak drogot álruhás újságírók

Rejtett kamerás felvételekkel bizonyította be a BBC újságíró csapata, milyen könnyen lehet kábítószert tartalmazó elektromos cigarettába való folyadékhoz jutni az interneten. Az újságírók diáklánynak álcázták magukat, és csupán néhány óra alatt THC-t tartalmazó folyadékhoz jutottak – írja a BBC.

Fotó: Unsplash

A THC (tetrahidrokannabinol) a kannabisz pszichoaktív hatóanyaga, amely tudatmódosító élményt vált ki. A vape, vagy az elektromos cigaretta felhevíti a nikotint vagy egyéb anyagot tartalmazó folyadékot, amit a felhasználó így gőzként tud beszívni.

Az újságírók két szülő bejelentése után kezdtek bele a magánnyomozásba, miután az édesanyák segítséget kértek.

Lányaik 13 évesen kipróbálták az elektromos cigarettát, amibe tudomásuk szerint THC-t tartalmazó folyadékot tettek. A tinédzserek később súlyos elvonási tüneteket produkáltak.

A dílerek a közösségi médiában hirdetik magukat, az elektromos cigarettába való folyadékokat 10-20 font (4500-9000 forint) közötti áron árulják. Az újságírók pár perc alatt lebonyolították a vételt, a dílerek semmilyen adatot nem kértek. A találkozót egy forgalmas játszótér mellé beszélték meg.

Az egyik újságíró diáklánynak öltözve érkezett a találkozóra. Pár perccel később egy autó gurult el előtte, és már a kezében is volt rendelt folyadék.

A vásárolt termékeket elküldték egy laborba, ahol kimutatták, hogy egyik üvegcse sem tartalmaz THC-t, de laborban előállított, mesterséges kábítószert viszont igen.

A szintetikus kábítószer erősebb pszichoaktív hatást vált ki, könnyen okoz súlyos függőséget, és súlyos mellékhatásai lehetnek, mint a hallucináció, agresszió, szívdobogásérzés.

A dílerek a találkozó után letiltották az újságírók profilját. Az eset kapcsán később a warwickshire-i rendőrség megerősítette, hogy több bejelentést is kapott szintetikus drogokkal kevert elektromos cigarettába való folyadékok árulása kapcsán, az ügyben tart a nyomozás.