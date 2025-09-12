Így akarják megszorongatni Putyint

Hírlevél

Az Európai Unió (EU) meghosszabbította az oroszellenes szankciókat, és véglegesítette a 19. korlátozási csomaggal kapcsolatos munkát – közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az X-en.
„Most meghosszabbítottuk az Oroszországgal szembeni korlátozásokat. Emellett befejezzük a 19. szankciócsomaggal kapcsolatos munkát – tanulmányozzuk az orosz olaj, az „árnyékolajszállító tartályhajók” és a bankok értékesítésére vonatkozó további korlátozások lehetőségét” – mondta Kallas, európai diplomata.

Korábban Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter bejelentette , hogy az EU szeptember 15-én új oroszellenes intézkedéscsomagot terjeszt elő, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve dolgoztak ki.

 

 

