Így akarják megszorongatni Putyint

„Most meghosszabbítottuk az Oroszországgal szembeni korlátozásokat. Emellett befejezzük a 19. szankciócsomaggal kapcsolatos munkát – tanulmányozzuk az orosz olaj, az „árnyékolajszállító tartályhajók” és a bankok értékesítésére vonatkozó további korlátozások lehetőségét” – mondta Kallas, európai diplomata.
Korábban Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter bejelentette , hogy az EU szeptember 15-én új oroszellenes intézkedéscsomagot terjeszt elő, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve dolgoztak ki.