Így akarják megszorongatni Putyint

„Most meghosszabbítottuk az Oroszországgal szembeni korlátozásokat. Emellett befejezzük a 19. szankciócsomaggal kapcsolatos munkát – tanulmányozzuk az orosz olaj, az „árnyékolajszállító tartályhajók” és a bankok értékesítésére vonatkozó további korlátozások lehetőségét” – mondta Kallas, európai diplomata.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Korábban Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter bejelentette , hogy az EU szeptember 15-én új oroszellenes intézkedéscsomagot terjeszt elő, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve dolgoztak ki.