Kamilla királynéra zaklató támadt egy vonaton

Kamilla királyné tinédzserként zaklatással szembesült, de cipősarkával megvédte magát a támadó férfitól – állítja egy könyv.

III. Károly brit király és Kamilla királyné látogatása a brit Nemzeti Galériában

Szexuális bántalmazás Kamilla királyné ellen

Egy frissen idézett könyvrészlet állítja, hogy Kamilla királyné tinédzserként szexuális bántalmazás áldozata lehetett volna. Valentine Low Power and the Palace című művében elmeséli, hogyan utazott a fiatal Kamilla Paddington felé, amikor egy férfi zaklatni kezdte.

Levettem a cipőmet, és a sarkával tökön vágtam

– idézte Guto Harri, Boris Johnson egykori kommunikációs igazgatója a királynét, aki a történetet Johnsonnak mesélte el még londoni polgármestersége idején. A könyv szerint Kamilla leszállt a vonatról, megkeresett egy egyenruhást, és feljelentette a támadót, akit le is tartóztattak.

A 78 éves Kamilla királyné ma már régóta a nők védelmének egyik legfontosabb szószólója. Jótékonysági munkájában kiemelten foglalkozik a zaklatás és szexuális bántalmazás áldozataival. Egy korábbi kezdeményezése például tisztálkodó csomagokat biztosított a megtámadott nőknek, hogy az első pillanattól segítséget kapjanak – írja a The Guardian.