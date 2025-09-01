Hírlevél

Kamilla királyné

Kamilla királynéra zaklató támadt egy vonaton

Fiatalon életveszélyes helyzetbe került a mai uralkodói pár tagja. Kamilla királyné egy könyv szerint tinédzserként szexuális támadást hárított el, amikor egy zaklató férfi rátámadt a vonaton. A bátor fellépés és az azóta folytatott jótékonysági munka is példát mutat a nőknek.
Kamilla királyné tinédzserként zaklatással szembesült, de cipősarkával megvédte magát a támadó férfitól – állítja egy könyv.

Károly király, Kamilla királyné, III. Károly brit király, brit Nemzeti Galéria, National Gallery, London, 2025.05.06., koronázási portré,
III. Károly brit király és Kamilla királyné látogatása a brit Nemzeti Galériában
Fotó: AFP - Chris Jackson / AFP - Chris Jackson

Szexuális bántalmazás Kamilla királyné ellen

Egy frissen idézett könyvrészlet állítja, hogy Kamilla királyné tinédzserként szexuális bántalmazás áldozata lehetett volna. Valentine Low Power and the Palace című művében elmeséli, hogyan utazott a fiatal Kamilla Paddington felé, amikor egy férfi zaklatni kezdte.

Levettem a cipőmet, és a sarkával tökön vágtam

– idézte Guto Harri, Boris Johnson egykori kommunikációs igazgatója a királynét, aki a történetet Johnsonnak mesélte el még londoni polgármestersége idején. A könyv szerint Kamilla leszállt a vonatról, megkeresett egy egyenruhást, és feljelentette a támadót, akit le is tartóztattak.

A 78 éves Kamilla királyné ma már régóta a nők védelmének egyik legfontosabb szószólója. Jótékonysági munkájában kiemelten foglalkozik a zaklatás és szexuális bántalmazás áldozataival. Egy korábbi kezdeményezése például tisztálkodó csomagokat biztosított a megtámadott nőknek, hogy az első pillanattól segítséget kapjanak – írja a The Guardian.

 

 

