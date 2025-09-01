Kamilla királynéra zaklató támadt egy vonaton

Kamilla királyné tinédzserként zaklatással szembesült, de cipősarkával megvédte magát a támadó férfitól – állítja egy könyv.
Egy frissen idézett könyvrészlet állítja, hogy Kamilla királyné tinédzserként szexuális bántalmazás áldozata lehetett volna. Valentine Low Power and the Palace című művében elmeséli, hogyan utazott a fiatal Kamilla Paddington felé, amikor egy férfi zaklatni kezdte.
Levettem a cipőmet, és a sarkával tökön vágtam
– idézte Guto Harri, Boris Johnson egykori kommunikációs igazgatója a királynét, aki a történetet Johnsonnak mesélte el még londoni polgármestersége idején. A könyv szerint Kamilla leszállt a vonatról, megkeresett egy egyenruhást, és feljelentette a támadót, akit le is tartóztattak.
A 78 éves Kamilla királyné ma már régóta a nők védelmének egyik legfontosabb szószólója. Jótékonysági munkájában kiemelten foglalkozik a zaklatás és szexuális bántalmazás áldozataival. Egy korábbi kezdeményezése például tisztálkodó csomagokat biztosított a megtámadott nőknek, hogy az első pillanattól segítséget kapjanak – írja a The Guardian.