Rejtélyes ízzel pörgetik fel a közelgő karácsonyt

A karácsonyi csokoládé mindig a szezon egyik legjobban várt édessége, és a Quality Street most egy új ízzel borzolja a kedélyeket. A márka idén egy titokzatos darabbal teszi még izgalmasabbá a karácsonyi különlegességek világát.

Karácsonyi csokoládé új ízzel és titokzatos csomagolással (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Karácsonyi csokoládé új ízzel bővül

A Quality Street idén különleges meglepetést kínál a vásárlóknak: a jól ismert válogatás tizenkét édességet tartalmaz majd, köztük egy vadonatúj, limezöld csomagolású darabot.

Bár a pontos íz decemberig titok marad, a rajongók már most találgatják, hogy pisztácia, menta, kókusz vagy épp ananász rejtőzhet a csomagban.

Jó hírünk van a csokoládé rajongóinak!

Az új karácsonyi csokoládé azonban nem lesz minden boltban elérhető: kizárólag a Waitrose és John Lewis üzleteiben forgalmazzák a limitált kiadású dobozokat. A Nestlé szerint céljuk, hogy minden évben valamilyen különleges meglepetés karácsonyra várja a rajongókat, idén pedig a teljes titoktartással tették még izgalmasabbá az élményt.

Minőségi édesség, személyre szabott ajándék

A szezonhoz kapcsolódva visszatérnek a John Lewis áruházakban a népszerű pick and mix állomások, ahol mindenki saját ízlése szerint válogathatja össze kedvenc édességeit. Az Oxford Street zászlóshajó üzletében már most elérhető a rendszer, míg más helyszíneken a következő hetekben nyílik meg.

A karácsonyi csokoládé idén személyre szabott ajándékká is válhat: a dobozokra szalagot lehet nyomtatni, amelyre a vásárlók neveket vagy egyedi üzeneteket íratnak. Így az édesség nemcsak finomság, hanem különleges meglepetés karácsonyra is.

A Quality Street tavaly a Coffee Creme újdonsággal aratott sikert, amely idén önálló kiszerelésben is kapható. A csomagolás terén is változások történtek: a fémdobozokat előbb műanyag, majd karton váltotta fel, tavaly pedig papíralapú verziót vezettek be. Bár sokan üdvözölték a fenntarthatóságot, mások úgy érezték, az ünnepi hangulat csorbult. A Nestlé szóvivője megerősítette, hogy idén is visszatérnek a papírdobozok a Tesco polcaira, miközben folyamatosan keresik a még fenntarthatóbb megoldásokat.

Cikkünk a Daily Mail információ alapján készült.