Katalin hercegné

Nincsenek szavak: így jelent meg Katalin hercegné a londoni múzeumban

Új frizurával lepte meg a rajongóit a walesi hercegné. Katalin hercegné szőkésebb hajszínnel jelent meg a londoni Természettudományi Múzeumban, ahol először vett részt hivatalos eseményen a nyári szünet óta.
Katalin hercegné, aki 2013 óta a múzeum védnöke, férjével, Vilmos herceggel látogatott el a londoni Természettudományi Múzeumba. Az eseményen a múzeum kertjét tekintették meg, amely oktatási és kutatási célokat is szolgál. A hercegné arany- és mézszínű melírral frissítette haját, amelyet laza hullámokban viselt – ez látványos változás megszokott gesztenyebarna tincseihez képest.

Katalin hercegné - Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Kate Middleton (fotoğrafta) İngiltere'nin başkenti Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nin yenilenen bahçelerini ziyaret etti. Çift, çocuklar ve gençlerle bir araya gelerek doğayla bağ kurmayı ve biyolojik çeşitliliği artırmayı amaçlayan eğitim programlarına katıldı. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Katalin hercegné új frizurája lélegzetelállító
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A látogatás során Katalin és Vilmos találkoztak a Kender Primary School diákjaival is. 

Amikor hirtelen eleredt az eső, Katalin esernyője alá gyűjtötte a kicsiket, ezzel is megmutatva gondoskodó, szeretetteljes oldalát.

Katalin hercegnő magánélete és stílusa mindig figyelem középpontban

A hercegné és családja nemrég költözött új otthonukba, a windsori Forest Lodge-ba, amelyet sokan „örök otthonuknak” neveznek. A költözés nyugodtabb, családiasabb környezetet biztosít a három gyermeküknek: György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek.

Katalin hercegné nemcsak kifinomult öltözködési stílusával vált világszerte ikonikus alakká, hanem jótékonysági munkájával is. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek mentális egészségére, a korai fejlesztés fontosságára és a környezetvédelemre. A Természettudományi Múzeum kertje ezért is különösen közel áll a szívéhez, hiszen a fenntarthatóság és a természetvédelem az egyik legfontosabb ügy, amely mellett régóta elkötelezetten áll ki.

Katalin hercegné új frizurája üzenetet is hordozhat

A királyi család rajongói szerint a frizura váltás nem csupán divatos döntés volt, hanem egyfajta üzenet is: 

Katalin hercegnő friss energiával és megújult lendülettel tért vissza a hivatalos programokra. A közösségi médiában rengetegen méltatták új megjelenését, sokan pedig példaként tekintenek rá, aki egyszerre tud elegáns, modern és közvetlen maradni.

 

 

