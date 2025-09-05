Nincsenek szavak: így jelent meg Katalin hercegné a londoni múzeumban

Katalin hercegné, aki 2013 óta a múzeum védnöke, férjével, Vilmos herceggel látogatott el a londoni Természettudományi Múzeumba. Az eseményen a múzeum kertjét tekintették meg, amely oktatási és kutatási célokat is szolgál. A hercegné arany- és mézszínű melírral frissítette haját, amelyet laza hullámokban viselt – ez látványos változás megszokott gesztenyebarna tincseihez képest.

Katalin hercegné új frizurája lélegzetelállító

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A látogatás során Katalin és Vilmos találkoztak a Kender Primary School diákjaival is.

Amikor hirtelen eleredt az eső, Katalin esernyője alá gyűjtötte a kicsiket, ezzel is megmutatva gondoskodó, szeretetteljes oldalát.

Katalin hercegnő magánélete és stílusa mindig figyelem középpontban

A hercegné és családja nemrég költözött új otthonukba, a windsori Forest Lodge-ba, amelyet sokan „örök otthonuknak” neveznek. A költözés nyugodtabb, családiasabb környezetet biztosít a három gyermeküknek: György hercegnek, Sarolta hercegnőnek és Lajos hercegnek.

Katalin hercegné nemcsak kifinomult öltözködési stílusával vált világszerte ikonikus alakká, hanem jótékonysági munkájával is. Kiemelt figyelmet fordít a gyermekek mentális egészségére, a korai fejlesztés fontosságára és a környezetvédelemre. A Természettudományi Múzeum kertje ezért is különösen közel áll a szívéhez, hiszen a fenntarthatóság és a természetvédelem az egyik legfontosabb ügy, amely mellett régóta elkötelezetten áll ki.

Katalin hercegné új frizurája üzenetet is hordozhat

A királyi család rajongói szerint a frizura váltás nem csupán divatos döntés volt, hanem egyfajta üzenet is: