Rendkívüli

A NATO mozgósít: megérkezett a válaszlépés a lengyel dróntámadás kapcsán

Zseniális trükkel, hajgumi nélkül köti fel a haját Katalin hercegné – videó

A brit királyi család rajongói ismét ámulatba estek a walesi hercegnétől. Katalin hercegné ugyanis egyetlen mozdulattal, hajgumi nélkül tűzte fel a haját, miközben egy textilgyárban tett látogatást Kentben. A különleges trükk pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.
hajfrizuratrükkKatalin hercegné

A walesi hercegné ismét elkápráztatta a rajongókat: egyetlen mozdulattal, hajgumi nélkül tűzte fel hosszú haját, mindezt tükör nélkül, a kamerák előtt. A különleges pillanat villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, a rajongók pedig oda-vissza voltak Katalin hercegné trükkjéért – írja a DailyMail. 

Katalin hercegné
Katalin hercegné
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

A 43 éves hercegné csütörtökön Kentben, a Cuxtonban található Marina Mill textilüzemben járt, amely kézzel tervezett és nyomott lakástextíliáiról híres. Mielőtt kipróbálta volna a szitanyomást, elegánsan feltűzte a haját, hogy ne zavarja a munkában. 

Katalin hercegné zseniális trükkel köti fel a haját, eszközök nélkül:

 

