Zseniális trükkel, hajgumi nélkül köti fel a haját Katalin hercegné – videó

A walesi hercegné ismét elkápráztatta a rajongókat: egyetlen mozdulattal, hajgumi nélkül tűzte fel hosszú haját, mindezt tükör nélkül, a kamerák előtt. A különleges pillanat villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, a rajongók pedig oda-vissza voltak Katalin hercegné trükkjéért – írja a DailyMail.

Katalin hercegné

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

A 43 éves hercegné csütörtökön Kentben, a Cuxtonban található Marina Mill textilüzemben járt, amely kézzel tervezett és nyomott lakástextíliáiról híres. Mielőtt kipróbálta volna a szitanyomást, elegánsan feltűzte a haját, hogy ne zavarja a munkában.

Katalin hercegné zseniális trükkel köti fel a haját, eszközök nélkül: