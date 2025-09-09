Az Egyesült Államok megdöbbentő dolgot állít Katar bombázásáról

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy az amerikai kormány tudott az izraeli akcióról, és Trump elnök azonnal utasította különmegbízottját, Steve Witkoffot, hogy figyelmeztesse Katart a közelgő támadásra - írja a Al Jazeera.

„Egy szuverén ország, Katar területén egyoldalúan végrehajtott bombázás nem szolgálja sem Izrael, sem Amerika érdekeit” – mondta Leavitt, hozzátéve: „Ugyanakkor a Hamasz felszámolása, amely évtizedek óta a gázai lakosság nyomorúságából húz hasznot, méltó cél.”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Izrael kedden hajtotta végre a támadást Dohában, ahol a Hamasz több vezetője, köztük a főtárgyalónak számító Khalil al-Hajja is célpont volt. Az izraeli hadsereg a Shin Bettel közösen kiadott közleményében hangsúlyozta: a Hamasz vezetői közvetlen felelősséggel tartoznak az október 7-i vérengzésért és a jelenlegi háború kirobbantásáért.

Katar élesen reagált az akcióra. A külügyminisztérium „gyáva és bűnös agressziónak” nevezte a légicsapást, amely – közlésük szerint – nyíltan sérti a nemzetközi jogot, valamint a katariak biztonságát és az ország szuverenitását veszélyezteti. A hatóságok vizsgálatot indítottak, és jelezték: nem fogják eltűrni Izrael felelőtlen lépéseit.

A mostani Fehér Ház-nyilatkozat tehát egyszerre tükrözi Washington bonyolult helyzetét: miközben Trump adminisztrációja előre jelezte a támadást Katar felé, egyben elismerte Izrael célját a Hamasz vezetőinek kiiktatásában.