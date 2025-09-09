Itt van Katar válasza a meghökkentő és példátlan izraeli támadásra

A Perzsa-öbölben hatalmas diplomáciai botrány robbant ki: Katar élesen elítélte Izrael keddi légicsapását, amelyben – izraeli források szerint – a Hamasz politikai vezetőit célozták Dohában. Mint megírtuk, az izraeli hadsereg a belbiztonsági szolgálattal közösen hajtott végre „precíziós támadást”,

amelynek célpontjai a szervezet vezetői voltak, köztük állítólag Khalil al-Hajja, a Hamasz főtárgyalója.

A katari külügyminisztérium közleményében „gyáva és bűnös agressziónak” nevezte a támadást, amely nemcsak a nemzetközi jog súlyos megsértése, hanem közvetlen fenyegetést is jelent Katar és lakosai biztonságára nézve. A közlemény hangsúlyozza: a helyi biztonsági erők és polgári védelem azonnal megkezdték az intézkedéseket, hogy megfékezzék a támadás következményeit és garantálják a lakosság védelmét.

A dohai vezetés világossá tette: nem fogják eltűrni Izrael „felelőtlen és veszélyes magatartását”, amely destabilizálja az egész térséget és megsérti Katar szuverenitását. A hatóságok vizsgálatot indítottak a legmagasabb szinten, és ígéretük szerint további részleteket is nyilvánosságra hoznak.

A támadás különösen azért kavart óriási visszhangot, mert ez az első ismert eset, hogy Izrael katonai akciót hajtott végre a Perzsa-öbölben, ráadásul egy olyan országban, amely eddig közvetítő szerepet játszott a térség konfliktusaiban.