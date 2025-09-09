Így reagált a demokrata szenátor arra, hogy Izrael bombázta Katar fővárosát – döbbenetes videó

Újabb fordulatot vett az izraeli–katari konfliktus: John Fetterman demokrata párti amerikai szenátor a közösségi médiában osztott meg egy üzenetet, amelyben egyértelműen örömét fejezte ki az izraeli támadás miatt. Ez az akció Katar fővárosában, Dohában történt, ahol az izraeli légierő a Hamasz politikai vezetőit célozta meg.

Ahogy korábban megírtuk, Izrael a Hamasz egyik vezető tárgyalóját, Khalil al-Hajját is célba vette a támadás során. A robbanások a katari fővárosban több lakóépületet értek, miközben az izraeli hadsereg a Shin Bettel közösen kiadott közleményében hangsúlyozta: a Hamasz vezetőit tartja felelősnek az október 7-i mészárlásért, és közvetlenül nekik tulajdonítja az Izrael elleni háborús műveletek szervezését.

Katar hevesen reagált a történtekre: külügyminisztériumuk közleményben ítélte el a légicsapást, „bűnös és gyáva agressziónak” nevezve azt. Doha szerint a támadás nyíltan sérti a nemzetközi jogot, és közvetlen fenyegetést jelent a katariak biztonságára. A hatóságok vizsgálatot indítottak, miközben a katari kormány egyértelművé tette, hogy nem tűri el Izrael „felelőtlen viselkedését”.

Mindezek után Fetterman posztja komoly visszhangot keltett, hiszen Katar hivatalosan az Egyesült Államok fő szövetségesei közé tartozik a Közel-Keleten, és területén található a térség legnagyobb amerikai katonai bázisa. Az amerikai szenátor bejegyzése így diplomáciai szempontból is rendkívül kényes helyzetet teremthet Washington számára.