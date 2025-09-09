Újabb országot támadott meg Izrael, ez mindenkinek fájni fog

A támadás hatásait még vizsgálják, de izraeli biztonsági források szerint a „precíziós csapást” a hadsereg a Shin Bettel (izraeli Belső Biztonsági Szolgálat) közösen hajtotta végre. Az Izraeli Védelmi Erők közleménye szerint évek óta ezek a vezetők irányítják a Hamász hadműveleteit, és közvetlenül felelősek a 2023. október 7-i mészárlásért, valamint a most is zajló háború szervezéséért.

A robbanások után sűrű füst gomolygott Doha felett, a katari külügyminisztérium pedig „gyáva és bűnös agressziónak” nevezte az akciót, amely a nemzetközi jog „kirívó megsértését” jelenti. Katar hivatalos közleményében leszögezte: „nem tűri tovább Izrael felelőtlen és vakmerő magatartását.”

Egy magas rangú Hamász-tisztviselő szintén megerősítette a CNN-nek, hogy a szervezet tárgyalói voltak a célpontok Dohában.

A történtek azért is példátlanok, mert Izrael eddig nem hajtott végre katonai akciót Katar területén – most azonban közvetlenül a Hamász legfelsőbb politikai vezetését célozta meg.