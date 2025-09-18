Drámai éjszaka a támaszpont közelében, katonai helikopter zuhant le

Egy katonai helikopter zuhant le Washington államban szerda este, a Summit Lake térségében, közvetlenül a Joint Base Lewis-McChord (JBLM) közelében, amely egy nagy amerikai katonai támaszpont Seattle mellett - számol be a FoxNews.

Katonai helikopter zuhant le Washington államban, a Joint Base Lewis-McChord közelében. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Katonai helikopter eltűnése és balesete miatt indult vizsgálat

A Thurston megyei seriff hivatala közölte, hogy a hadsereg elvesztette a kapcsolatot az érintett légi járművel. A bázissal együttműködve jelenleg minden szükséges erőforrást bevetnek a mentéshez és a vizsgálathoz.

A JBLM szóvivője szerint az incidens helyi idő szerint 21 órakor történt egy vidéki területen, a támaszpont közelében. A hatóságok részletesebb tájékoztatást egyelőre nem adtak, a vizsgálat folyamatban van.

A közel múltban egy Pakisztáni helikopter zuhant le amiről az Origo.hu-n olvashat.