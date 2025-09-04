Óriási botrány: lecsukták a kazah külügyminisztert, tömegesen tartóztatják le a politikusokat

A beszámolók alapján a minisztert közvetlenül hazatérése után, otthonában fogták el, miután részt vett a Sanghaji Együttműködési Szervezet kínai csúcstalálkozóján. A hatóságok emellett több magas rangú tisztviselőt is letartóztattak a Nemzetbiztonsági Bizottság köreiből, valamint egy ismert üzletembert, Gadzsi Gadzhijevet, akinek házát szintén átkutatták.

Nurtleu őrizetbe vétele újabb fejezete annak a tisztogatási hullámnak, amely az elmúlt hónapokban Kazahsztán teljes politikai és gazdasági elitjét elérte. Augusztus elején például letartóztatták Satzhan Ablaliyevet, a közlekedési minisztérium helyettes vezetőjét, vesztegetés gyanúja miatt. Júniusban pedig kilenc év börtönbüntetést szabtak ki Marat Beketayev volt igazságügyi miniszterre csalás és különösen nagy értékű sikkasztás miatt - írja a gazeta.ru.

Brutális gyilkosság miatt ítélték el a volt pénzügyminisztert

Nem ez az első eset, hogy egykori miniszter ellen súlyos büntetőeljárás indul: 2024 májusában Kuandyk Bisimbajev volt gazdasági minisztert 24 év börtönre ítélték, mert brutálisan meggyilkolta feleségét. A gyilkosság ügyében unokatestvére, Bakytzhan Baizhanov is négy évet kapott, mivel tudott az esetről, de nem jelentette a hatóságoknak.

A nagy visszhangot kiváltó ügy nyomán országos vita indult a családon belüli erőszakról, és Kazahsztán gyors törvényi szigorításokat vezetett be, amelyek a testi sértés büntetését szigorították, valamint támogatói központokat hoztak létre az áldozatoknak.

Bisimbajev egykor a kormány egyik feltörekvő politikusa volt, ám már korábban is szembekerült a törvénnyel: 2018-ban korrupció miatt ítélték tíz évre, de rövid idő után szabadlábra helyezték - írtuk meg korábban.

Cáfol a kormány: nincs megerősítve Nurtleu letartóztatása

A hivatalos állami kommunikáció egyelőre óvatos: Aida Balajeva információs miniszter közleményében hangsúlyozta, hogy a külügyminiszter őrizetbe vételéről szóló hírek nincsenek megerősítve.

„A szenzációhajhász részletek hajszolása közben sokszor megerősítetlen információk jelennek meg, amelyek kárt okozhatnak az érintett állampolgároknak és hozzátartozóiknak, lejárathatják becsületüket és méltóságukat. Emlékeztetek arra, hogy a hamis hírek terjesztéséért közigazgatási és büntetőjogi felelősség is jár” – figyelmeztetett a miniszter.