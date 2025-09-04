Teljes a káosz Kazahsztánban: itt a külügyminisztérium válasza a letartóztatásra

Újabb botrány rázta meg Kazahsztánt: a helyi sajtó arról számolt be, hogy őrizetbe vették Murat Nurtleu külügyminisztert, miután hazatért a Sanghaji Együttműködési Szervezet kínai csúcstalálkozójáról. A hírek szerint a minisztert otthonában fogták el, és több magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselőt, valamint az ismert üzletembert, Gadzsi Gadzhijevet is letartóztatták - írta az Origo.

Fotó: ATpress.kz

A történet azonban gyorsan fordulatot vett. A kazah külügyminisztérium hivatalos közleményben reagált a sajtóértesülésekre, és határozottan cáfolta a letartóztatásról szóló híreket. „Ezt az információt az újságírói etika megsértésének és országunk jogszabályainak megszegésének tekintjük” – áll a külügy Telegram-oldalán közzétett üzenetben. A közlemény szerint a hamis hírek terjesztése súlyosan sértheti az érintettek becsületét és méltóságát, ráadásul büntetőjogi felelősségre vonást is maga után vonhat.

A belügyminisztérium kérdésre válaszolva szintén azt közölte: hivatalosan nem kaptak értesítést állami tisztviselő letartóztatásáról.

Az elmúlt hónapokban ugyanakkor valóban sorra érték korrupciós és bűnügyi botrányok a kazah politikai elitet. Augusztusban letartóztatták Satzhan Ablaliyevet, a közlekedési tárca helyettes vezetőjét vesztegetés miatt, júniusban pedig Marat Beketayev volt igazságügyi minisztert ítélték kilenc évre csalás és sikkasztás miatt. A legnagyobb vihart tavaly Kuandyk Bisimbajev volt gazdasági miniszter esete kavarta, akit 24 évre börtönöztek be, mert brutálisan meggyilkolta a feleségét.

A Nurtleu-ügy tehát egyelőre teljes bizonytalanságban van: míg a helyi sajtó forrásai letartóztatásról beszélnek, a kazah külügy és a kormány hivatalosan mindent tagad.