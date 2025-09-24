Megházasodott Keanu Reeves?

Az interneten időről időre felröppennek olyan pletykák, hogy Keanu Reeves feleségül vette barátnőjét, Alexandra Grantet – írja az ENews.

Keanu Reeves színész Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A színész szóvivője gyorsan cáfolta a híreket: a pár nem házas.

Kapcsolatuk 2018 óta tart, és bár ritkán mutatkoznak nyilvánosan, az elmúlt években több alkalommal is bepillantást engedtek féltve őrzött magánéletükbe. Alexandra például 2025 szeptemberében egy megható Instagram-posztban ünnepelte Keanu 61. születésnapját, kiemelve a szeretetüket és különleges kapcsolatukat.

Keanu Reeves és Alexandra Grant először 2009-ben találkoztak egy vacsorapartin, majd az évek során közösen dolgoztak.

2017-ben közösen alapították meg az X Artists’ Books kiadót. Bár kapcsolatuk ekkor még nem romantikus volt, a szakmai és személyes kapcsolódások az évek során mélyebb kötelékké alakult.

2019-ben a pár először jelent meg kézen fogva a vörös szőnyegen a LACMA Art + Film Gálán. 2022-ben, három év kihagyás után, a MOCA Gálán újra együtt mutatkoztak a vörös szőnyegen, jelezve, hogy kapcsolatuk stabil lábakon áll. 2023 áprilisában pedig nyilvános csókot váltottak a MOCA Gálán.

Keanu Reeves korábban elárulta, hogy motoros túrákon és közös programokon sokszor élvezik egymás társaságát, és a koronavírus ideje alatt töltött idő pedig még közelebb hozta őket egymáshoz.

Alexandra többször hangsúlyozta, mennyire inspiráló számára partnere kreativitása, kedvessége és munkamorálja, valamint hálás, hogy a kapcsolatuk egy olyan időszakban kezdődött, amikor már önálló karriert épített ki.