Exkluzív információ: 15 év után találhatták meg az eltűnt nő holttestét egy pesterzsébeti lakásban

Kendall Jenner

Kendall Jenner büszkén mutogatja formás popsiját kenyérsütés közben - fotó

Már megint nem hagyott sokat a képzeletre. Kendall Jenner a hétvégén egy pimasz fotót osztott meg a közösségi médiában, amit azóta is tátott szájjal nézegetnek a rajongói.
Vasárnap délután a 29 éves szupermodell, Kendall Jenner Instagram-oldalán hét jól komponált fotót osztott meg egy duzzogó szelfivel együtt.

Kendall Jenner
Kendall Jenner
Fotó: Angela WEISS / AFP

Kendall Jenner posztja

A modell elárulta, hogyan töltötte a Labor Day hétvégét: egy idilli vízparti ingatlanban, imádnivaló kiskutyájával, és péknek öltözve.

Bejegyzésében színes, hagyományos paradicsomokat posztolt, amiket focaccia készítéséhez használt fel. Sőt, a valóságshow-szereplő egy pillanatképet is megosztott kiskutyájáról, aki egy takarón feküdt mellette.

A gondosan összeállított fotósorozat mellett kivágott és posztolt egy fenékét mutató bikini fotót is, amelyet tavaly nyáron már egyszer megosztott.

286 millió Instagram-követője közül sokan dicsérték a sütési tudását, a szépségét, a legtöbben viszont formás hátsóját és karcsú derekát méltatták.

Egyesek „örök szépségét” dicsérték, mások pedig „ideális feleségnek” nevezték.

 

