Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Kendall Jenner

Sokkoló bejelentést tett Kendall Jenner

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kendall Jenner és Gigi Hadid több mint tíz éve elválaszthatatlan barátok. A két szupermodell most közös fotózáson vett részt Wyomingban, ahol elegáns ruhákban, lovak nyergében mutatták meg, hogy barátságuk a divat világában is kiállta az idő próbáját. Az esemény kapcsán a Vogue készített velük interjút, ahol Jenner hihetetlen bejelentést tett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kendall JennerGigi Hadidfotózás

A Vogue legújabb fotózásán Kendall Jenner és Gigi Hadid Wyomingban, a Grand Teton Nemzeti Park festői környezetében álltak kamera elé. Mindkét modell Alexander McQueen kreációkat viselt, miközben lovaikon pózoltak, és közös munkájuk inkább szórakozásnak, mint munkának tűnt - írja a Vouge.

kendall
Kendall Jenner piros bikiniben pózol a Calzedonia új kampányában – a képek bejárták a világot
Fotó: Calzedonia

A két modell, Kendall és Gigi barátsága

A két modell barátsága még tinédzserkorukból indult, és azóta is szoros maradt. „Inkább vagyunk nővérek, mint barátok” – vallotta Kendall. Bár életük különböző irányokba sodródott – Gigi anyaként és saját márkájával, Kendall pedig vállalkozásaival  –, rendszeresen újra találkoznak, és azonnal visszatalálnak egymáshoz.

A fotózás előtti este együtt hangolódtak a western hangulatra, countryfilmet néztek, másnap pedig cowboycsizmában és kalapban érkeztek a ranchre. A fotósorozat nemcsak a divatról, hanem a barátság erejéről is szól, amely több mint egy évtizede tartja őket egymás mellett.

Jenner sokkoló bejelentést tett

Az amerikai modell és tévésztár arról is beszélt a Vogue-nak, hogy kilép a modellszakmából.

A 29 éves modell elmondta, hogy egy egyszerűbb életmódra vágyik, ezért kilép a divatvilágból.

Istenre esküszöm, hogy mindent feladok, és csak otthon fogok tervezni. (...) Szeretek reggelente felkelni, felvenni egy fürdőruhát vagy egy sportnadrágot, nem sminkelni magam, és csak élvezni a napomat

– nyilatkozta a híresség.

Jenner szerint ő otthonülő típus, és élvezi, hogy a kifutón kívül átlagosnak érezheti magát.

 „Szeretek lovasbemutatókra járni ugyanolyan ruhában, mint a többiek: sisakban, napszemüvegben és egyenruhában. És teljesen más néven léphetek fel” – tette hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!