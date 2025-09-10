Sokkoló bejelentést tett Kendall Jenner

A Vogue legújabb fotózásán Kendall Jenner és Gigi Hadid Wyomingban, a Grand Teton Nemzeti Park festői környezetében álltak kamera elé. Mindkét modell Alexander McQueen kreációkat viselt, miközben lovaikon pózoltak, és közös munkájuk inkább szórakozásnak, mint munkának tűnt - írja a Vouge.

Kendall Jenner piros bikiniben pózol a Calzedonia új kampányában – a képek bejárták a világot

Fotó: Calzedonia

A két modell, Kendall és Gigi barátsága

A két modell barátsága még tinédzserkorukból indult, és azóta is szoros maradt. „Inkább vagyunk nővérek, mint barátok” – vallotta Kendall. Bár életük különböző irányokba sodródott – Gigi anyaként és saját márkájával, Kendall pedig vállalkozásaival –, rendszeresen újra találkoznak, és azonnal visszatalálnak egymáshoz.

A fotózás előtti este együtt hangolódtak a western hangulatra, countryfilmet néztek, másnap pedig cowboycsizmában és kalapban érkeztek a ranchre. A fotósorozat nemcsak a divatról, hanem a barátság erejéről is szól, amely több mint egy évtizede tartja őket egymás mellett.

Jenner sokkoló bejelentést tett

Az amerikai modell és tévésztár arról is beszélt a Vogue-nak, hogy kilép a modellszakmából.

A 29 éves modell elmondta, hogy egy egyszerűbb életmódra vágyik, ezért kilép a divatvilágból.

Istenre esküszöm, hogy mindent feladok, és csak otthon fogok tervezni. (...) Szeretek reggelente felkelni, felvenni egy fürdőruhát vagy egy sportnadrágot, nem sminkelni magam, és csak élvezni a napomat

– nyilatkozta a híresség.

Jenner szerint ő otthonülő típus, és élvezi, hogy a kifutón kívül átlagosnak érezheti magát.

„Szeretek lovasbemutatókra járni ugyanolyan ruhában, mint a többiek: sisakban, napszemüvegben és egyenruhában. És teljesen más néven léphetek fel” – tette hozzá.