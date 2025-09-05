Csak segíteni akartak a sérült kengurunak, vérfagyasztó tragédia lett a vége

Halálos balesetet okozott egy sérült kenguru az autópályán – írja a The Guardian. A tragédia Melbourne északi részén, a Hume Highway forgalmas szakaszán történt. A két 30 éves nő autójával elütött egy kengurut, majd megálltak, hogy segítséget nyújtsanak az állatnak. Ekkor azonban egy másik jármű érkezett nagy sebességgel, amely a sötétben már csak az utolsó pillanatban észlelte az álló autót, és elütötte a nőket.

Halálos balesetet okozott egy sérült kenguru az autópályán (Illusztráció!)

Fotó: Pexels

Egy kenguru miatt történt a baleset

Az egyik áldozat a helyszínen meghalt, míg a másikat kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A sofőr a helyszínen maradt és segítette a hatóságok munkáját.

Figyelmeztetnek a szakértők: veszélyes megállni az autópályán

A rendőrség és a vadmentő szervezetek egyaránt felhívták a figyelmet arra, hogy bár érthető az emberek segíteni akarása, egy forgalmas autópályán rendkívül veszélyes megállni. Az ilyen helyzetekben érdemes azonnal értesíteni a vadmentő szolgálatokat, akik szakszerűen és biztonságosan tudják ellátni a sérült állatot.