Kényszerleszállást hajtott végre Donald Trump gépe

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt közölte: a kényszerleszállást „elővigyázatosságból” hajtották végre egy helyi repülőtéren, még mielőtt a gép elérte volna a londoni Stansted repülőteret. – Donald Trump és a first lady biztonságosan átszállt a tartalék helikopterre – hangsúlyozta a szóvivő.

Donald Trump gépe kényszerleszállást hajtott végre

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Marine One néven ismert helikopter hidraulikai problémát szenvedett el, miközben Chequersből tartott a Stansted repülőtérre. A pilóták elővigyázatosságból a lutoni repülőtéren tették le a gépet, ahol azonnal tűzoltók és fegyveres rendőrök érkeztek a helyszínre.

Donald Trump és felesége sértetlenül hagyták el a helikoptert, majd átszálltak egy tartalék gépre, amely folytatta velük az utat.

A kisebb fennakadás ellenére mindössze húsz perc késéssel érkeztek meg az Air Force One-hoz.

Drámai incidens a brit látogatás közben

A történtek Donald Trump történelmi jelentőségű brit látogatása közben zajlottak. Az Egyesült Államok elnöke találkozott III. Károly királlyal, majd közös sajtótájékoztatót tartott Sir Keir Starmerrel.

Az eseményen szóba került a migrációs válság, a Net Zero klímacélok és a Palesztin állam elismerése is.

Bár a kényszerleszállás riadalmat keltett, Donald Trump és Melania biztonságban folytatták útjukat, és az Air Force One fedélzetéről tértek vissza az Egyesült Államokba – számolt be a Daily Mail.