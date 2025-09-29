Pánik a fedélzeten, madárraj miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani

Hírlevél

Egy utasszállító repülőgép kényszerleszállást hajtott végre röviddel a felszállás után. A kényszerleszállás oka a madárütközés volt, amely miatt a TUI Boeing 737-es biztonsági okokból Birmingham repülőterére irányította útját.
Egy Cardiffból Ciprusra tartó utasszállító járat vasárnap este drámai körülmények között volt kénytelen megszakítani útját, miután közvetlenül a felszállás után madárral ütközött. A Boeing 737-es végül kényszerleszállással biztonságosan landolt a birminghami repülőtéren -írja a DailyMail.

Kényszerleszállás után tűzoltók fogadják a TUI Boeing 737 repülőgépet a birminghami repülőtéren
Kényszerleszállás után tűzoltók fogadják a TUI Boeing 737 repülőgépet a birminghami repülőtéren.Fotó:Illusztráció/Unsplash

A gép először Swansea-öböl felett körözött, majd a West Midlands irányába fordult. A repülőt tűzoltó- és mentőegységek fogadták, de szerencsére senki sem sérült meg. 

A TUI szóvivője hangsúlyozta: nem volt hajtóműhiba, a kényszerleszállás elővigyázatossági eljárásnak számított.

Kényszerleszállás: biztonságban ért földet a TUI járat

A birminghami repülőtér ideiglenesen leállította a forgalmat, amíg a gép landolt, és biztonságban kiterelték az utasokat. A cardiffi reptér is megerősítette, hogy a kényszerleszállás helyi idő szerint 17:30 körül történt, és minden utas épségben elhagyta a fedélzetet.

Korábban írtunk róla, hogy egy repülőgép üzemanyaga fogyott ki, ami miatt kényszerleszállást kellett végrehajtania a viharos tengerre.

 

