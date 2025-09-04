Kényszerleszállást hajtott végre a repülő – hihetetlen, ami a levegőben történt

Letartóztattak egy brit turistát, aki állítólag megütötte egyik utastársát egy repülőgépen történt ámokfutás során. Az eset után a pilóta kényszerleszállást hajtott végre.

Kényszerleszállás a következménye a komoly rendzavarásnak - Képünk illusztráció Fotó: Etienne Jong / Unsplash

Kényszerleszállás egy országgal korábban

A Törökországba tartó, Nagy-Britanniából induló gép kénytelen volt leszállni a görögországi Thesszaloniki repülőterén, miután egy 35 éves brit férfi megtámadott egy 41 éves török ​​utast. A görög hatóságok közlése szerint a brit többször megütötte a török ​​állampolgárt, aki a feltételezett támadást követően orvosi ellátásra szorult.

A brit férfit, akinek a kilétét egyelőre nem közölték, közlekedés akadályozásával, szándékos testi sértéssel és a közrend megzavarásával vádolják. Hamarosan bíróság elé áll – számolt be róla a Daily Mail.

Nemrég egy Larnacába tartó gép volt kénytelen megszakítani az útját, mert egy brit nő rendkívül agresszíven viselkedett a fedélzeten. Gyakran azonban időjárási okokból döntenek a pilóták a kényszerleszállás mellett, ahogy az július végén is történt, amikor egy Debrecenbe tartó Lufthansa-gép végül Budapesten landolt, mert Debrecen környékén komoly vihar tombolt.