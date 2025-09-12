Dráma a reptéren: tűzjelzés miatt ugrottak ki a gépből az utasok – videó

Újabb drámai eset történt a nemzetközi légi közlekedésben: kényszerleszállást hajtott végre Japánban egy United Airlines Boeing 737-es repülőgépe. A Tokióból Cebuba tartó járat pilótafülkéjében tűzjelzés riasztott, amely a csomagtérből érkező füstöt vagy tüzet jelzett - írja MetroUK.
A gép a Japán partjaitól távolodva vészhelyzetet jelentett, majd Kansai repülőtérre irányították át Oszaka közelében. A japán NHK televízió felvételein látható, ahogy az utasokat vészcsúszdákon keresztül evakuálták.
Az eset után mindkét kifutópályát lezárták a biztonsági ellenőrzések idejére. Egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban tűz ütött ki a cargo-térben, és sérültekről sem érkezett hivatalos információ. A United Airlines közlése szerint minden utas sértetlenül elhagyta a gépet.
Korábban már beszámoltunk amikor közelmúltban történt egy hasonló eset is, amikor a hajnali órákban egy áruszállító repülőgép kényszerleszállása zavarta meg a Liszt Ferenc repülőtér megszokott működését technikai probléma miatt.