Dráma a reptéren: tűzjelzés miatt ugrottak ki a gépből az utasok – videó

Újabb drámai eset történt a nemzetközi légi közlekedésben: kényszerleszállást hajtott végre Japánban egy United Airlines Boeing 737-es repülőgépe. A Tokióból Cebuba tartó járat pilótafülkéjében tűzjelzés riasztott, amely a csomagtérből érkező füstöt vagy tüzet jelzett - írja MetroUK.

Kényszerleszállás után a United Airlines utasait vészcsúszdákon evakuálták Japánban. Fotó: MIKE CAMPBELL / NurPhoto

A gép a Japán partjaitól távolodva vészhelyzetet jelentett, majd Kansai repülőtérre irányították át Oszaka közelében. A japán NHK televízió felvételein látható, ahogy az utasokat vészcsúszdákon keresztül evakuálták.

@metrouk A United Airlines flight from Tokyo’s Narita Airport to Cebu in the Phillipines has been forced to divert to Kansai Airport, near Osaka. An alert reportedly went off in the cockpit indicating a fire in the plane’s cargo compartment. It’s not clear whether anyone was injured or if a fire was confirmed to have broken out but United Airlines says all passengers were evacuated. ♬ original sound - Metro

Biztonsági vizsgálat a kényszerleszállás után

Az eset után mindkét kifutópályát lezárták a biztonsági ellenőrzések idejére. Egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban tűz ütött ki a cargo-térben, és sérültekről sem érkezett hivatalos információ. A United Airlines közlése szerint minden utas sértetlenül elhagyta a gépet.

Korábban már beszámoltunk amikor közelmúltban történt egy hasonló eset is, amikor a hajnali órákban egy áruszállító repülőgép kényszerleszállása zavarta meg a Liszt Ferenc repülőtér megszokott működését technikai probléma miatt.