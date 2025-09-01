Óvatosan küldjön intim fotót – óriási büntetést kockáztat!

Ausztriában mostantól bűncselekmény a kéretlen péniszfotó küldése, amelyet a törvény a szexuális zaklatás egyik formájaként határoz meg.

Komoly büntetést hozhat magával egy kéretlen péniszfotó küldése Németországban (Illusztráció) Fotó: FounderTips/Pexels

Kéretlen péniszfotó, a „dickpic” küldése komoly büntetésbe kerülhet

Hétfőtől bűncselekménynek számít Ausztriában a kéretlen péniszfotó, közismert nevén dickpic küldése. A jogszabály megalkotása régóta követelés volt női szervezetek és több politikai párt részéről, mostanra pedig hatályba is lépett. Aki megszegi, akár hat hónap börtönbüntetést is kaphat.

Legutóbb az robbant nagyot, hogy a híres ketrecharcos, Conor McGregor küldött képet a péniszéről egy bombázó popsztárnak.

Anna Sporrer igazságügyi miniszter úgy fogalmazott:

Ha valaki kéretlenül kap a telefonjára dickpic-et, az invazív beavatkozás a magánszférába, és a felháborodás mellett gyakran tehetetlenséget, undort és szégyent vált ki.

A szabályozás így a péniszfotó küldését a szexuális bántalmazás és zaklatás körébe emeli.

A törvény kimondja:

a kéretlen intimfotó küldése bűncselekménynek számít telekommunikáció útján vagy számítógépes rendszeren keresztül, ha az zaklatással jár. A szabály a digitális csatornák teljes skálájára kiterjed – SMS-től az AirDropig.

Manipulált, mesterséges intelligenciával létrehozott péniszfotó is tiltott, ha valósághűnek tűnik.

A büntetés legfeljebb hat hónap szabadságvesztés lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy kölcsönös beleegyezés esetén nincs szó bűncselekményről.

A törvény egyértelmű üzenetet közvetít: a kéretlen péniszfotó küldése nem játék, hanem büntetendő zaklatás Ausztriában – írja az Orf.at.