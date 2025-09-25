Forradalmi találmány: ez minden konyhában nagy segítség lesz

A kés első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik, azonban egy gombnyomással aktiválható az ultrahangos rezgés. Ez csökkenti a súrlódást, így a szeletelés és aprítás szinte magától történik. A Seattle Ultrasonics által fejlesztett C–200 modell akár 20 percig is képes folyamatosan működni egyetlen töltéssel, ami bőven elég egy teljes vacsora előkészítéséhez - írja a DailyMail.

Ultrahangos kés: a találmány, amit minden szakács imádni fog (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A 20 cm-es pengét japán AUS–10 acélból készítették, amely tartós, korrózióálló és éppúgy élezhető, mint egy hagyományos séfkés. A rezgések csak a pengében érzékelhetők, a markolat stabil és kényelmes marad.

Mi mindent tud az ultrahangos kés?

A gyártó által közzétett videókon a C–200 könnyedén vágja a paradicsomot, szőlőt, sajtot, citromot, sőt még a kenyeret is. A felhasználói visszajelzések szerint az új technológia különösen nagy segítség lehet azoknak, akik ízületi problémákkal vagy kézfájdalommal küzdenek, hiszen jóval kevesebb erőt igényel a használata.

Magas ár, nagy jövő?

Az innovatív kés ára közel 400 dollár (kb. 150 ezer forint), így egyelőre inkább prémium kategóriás konyhai eszköznek számít. Ugyanakkor a közösségi médiában hatalmas figyelmet kapott: sokan a „lusta házi szakácsok álomkésének” nevezték, mások szerint ez az igazi jövő a konyhában.