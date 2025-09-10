Késelés egy bécsi iskolában: álarcos férfi támadt egy lányra

Felfegyverzett rendőrök lepték el kedden délelőtt a bécsi Karajangasse egyik középiskoláját, miután egy álarcos támadó késsel sebesített meg egy 16 éves diáklányt az épület földszinti mosdójánál. A késelésnek egy áldozata van – írja a Merkur.

Rendőrök a késelés helyszínén - Illusztráció! - Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

A Kronen Zeitung értesülései szerint a feketébe öltözött elkövető az iskola vécéjénél lesben állt, majd a mellkasnál a bordák magasságában szúrta meg áldozatát.

A tinédzsernek sikerült segítséget kérnie, a mentők kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint a sérülések nem életveszélyesek.

A helyszínen hatalmas erőkkel zajlott a rendőri akció, a speciális egységek kutyákkal vizsgálták át az iskolát, és több kést is lefoglaltak. Az elkövetőnek azonban sikerült elmenekülnie, a hajtóvadászat jelenleg is tart.

Az iskolát ideiglenesen kiürítették, a diákok és tanárok az utcán várakoztak, sok szülő pánikban sietett a helyszínre.

A történtek komoly riadalmat keltettek a diákok körében, többeknél pánikroham is kialakult. A hatóságok pszichológiai segítséget ajánlottak fel az érintetteknek.

Ez állhat a késelés hátterében

A nyomozók egyelőre nem zárják ki a személyes indítékot: osztrák sajtóértesülések szerint a diáklány az utóbbi hónapokban fenyegető üzeneteket kapott a TikTokon, és elképzelhető, hogy féltékenységi indíttatás áll a háttérben.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a gyanús személyek felkutatásában, egyúttal fokozott éberségre inti a szülőket és az iskolákat.

Az Origo júliusban számolt be arról, hogy egy migráns késelt Bécsben.