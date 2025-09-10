Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szenzációs felfedezést jelentett be a MOL: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon

késelés

Késelés egy bécsi iskolában: álarcos férfi támadt egy lányra

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pánik tört ki egy bécsi iskolában, miután egy álarcos férfi késsel támadt egy 16 éves diáklányra. A késelésnek csak egy áldozata van, az elkövetőt még keresik a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késelésiskolaAusztriaBécs

Felfegyverzett rendőrök lepték el kedden délelőtt a bécsi Karajangasse egyik középiskoláját, miután egy álarcos támadó késsel sebesített meg egy 16 éves diáklányt az épület földszinti mosdójánál. A késelésnek egy áldozata van – írja a Merkur.

késelés, Police cars secure the area near the crime scene where a armed man shot a man dead and seriously injured a woman in Traiskirchen, south of Vienna, on July 13, 2025. An armed man shot a man dead and seriously injured a woman on the street in Austria on July 13, 2025. The Austrian news agency APA reported, citing the police, that the perpetrator initially fled in a car and then committed suicide. The crime took place in Traiskirchen. The background and motive for the crimeare still in subject of investigation. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT
Rendőrök a késelés helyszínén - Illusztráció! - Fotó: GEORG HOCHMUTH / APA

A Kronen Zeitung értesülései szerint a feketébe öltözött elkövető az iskola vécéjénél lesben állt, majd a mellkasnál a bordák magasságában szúrta meg áldozatát. 

A tinédzsernek sikerült segítséget kérnie, a mentők kórházba szállították. A rendőrség közlése szerint a sérülések nem életveszélyesek.

A helyszínen hatalmas erőkkel zajlott a rendőri akció, a speciális egységek kutyákkal vizsgálták át az iskolát, és több kést is lefoglaltak. Az elkövetőnek azonban sikerült elmenekülnie, a hajtóvadászat jelenleg is tart.

Az iskolát ideiglenesen kiürítették, a diákok és tanárok az utcán várakoztak, sok szülő pánikban sietett a helyszínre. 

A történtek komoly riadalmat keltettek a diákok körében, többeknél pánikroham is kialakult. A hatóságok pszichológiai segítséget ajánlottak fel az érintetteknek.

Ez állhat a késelés hátterében

A nyomozók egyelőre nem zárják ki a személyes indítékot: osztrák sajtóértesülések szerint a diáklány az utóbbi hónapokban fenyegető üzeneteket kapott a TikTokon, és elképzelhető, hogy féltékenységi indíttatás áll a háttérben.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a gyanús személyek felkutatásában, egyúttal fokozott éberségre inti a szülőket és az iskolákat.

Az Origo júliusban számolt be arról, hogy egy migráns késelt Bécsben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!