Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Állítják: az orosz hadsereg nem tervezte a lengyelországi célpontok támadását

késelés

Vérfagyasztó késelés Franciaországban: megszúrtak egy tanárt és egy diákot

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volt diák támadt késsel a dél-franciaországi Antibes egyik kertészeti szakiskolájában: egy 16 éves tanuló és egy 52 éves tanárnő megsérült, az elkövetőt elfogták. Franciaországban gyakori a késelés az oktatási intézmények területén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késelésiskolaFranciaországAntibes

Késsel megsebesítettek egy tanárt és egy diákot a dél-franciaországi Antibes városban szerdán. A támadót elfogták - közölte a helyi rendőrség. Franciaországban gyakori a késelés oktatási intézmények területén. A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le.

késelés, A police officer next to a police car in Paris in France on august 24, 2025. Police illustration. (Photo by Daniel Perron / Hans Lucas via AFP)
Késelés történt Franciaországban - Fotó: DANIEL PERRON / Hans Lucas

A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt

 - ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó.

Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült "ellenőrzés alá vonni".

A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben.

Rengeteg a késelés Franciaországban

Az Origo folyamatosan beszámol a franciaországi késelésekről: júniusban egy tanársegédet késeltek halálra, míg áprilisban késsel támadt osztálytársaira egy gimnazista csütörtökön a nyugat-franciaországi Nantes-ban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!