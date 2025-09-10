Vérfagyasztó késelés Franciaországban: megszúrtak egy tanárt és egy diákot

Késsel megsebesítettek egy tanárt és egy diákot a dél-franciaországi Antibes városban szerdán. A támadót elfogták - közölte a helyi rendőrség. Franciaországban gyakori a késelés oktatási intézmények területén. A tájékoztatás szerint a súlyos incidens a város kertészeti szakiskolájában játszódott le.

Késelés történt Franciaországban - Fotó: DANIEL PERRON / Hans Lucas

A támadót elfogták, nem jelent többé veszélyt

- ismertették a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az oktatási intézmény egy volt diákjáról van szó.

Jean Leonetti polgármester a Nice Matin című regionális lapnak elmondta, hogy a támadót az iskola igazgatójának beavatkozása után sikerült "ellenőrzés alá vonni".

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une ATTAQUE AU COUTEAU a eu lieu au lycée horticole d’Antibes. Une professeure et une élève ont été POIGNARDÉES.



Le responsable de l’attaque serait un ancien élève âgé de 16 ans. La professeure de 52 ans est GRIÈVEMENT BLESSÉE.



L’auteur des faits a… pic.twitter.com/uT03344qLc — Bastion (@BastionMediaFR) September 10, 2025

A helyi sajtó a rendőrségtől úgy értesült, hogy egy 16 éves diák és egy 52 éves tanárnő az áldozat, az oktató súlyosan megsebesült, de nincs életveszélyben.

Rengeteg a késelés Franciaországban

Az Origo folyamatosan beszámol a franciaországi késelésekről: júniusban egy tanársegédet késeltek halálra, míg áprilisban késsel támadt osztálytársaira egy gimnazista csütörtökön a nyugat-franciaországi Nantes-ban.