Brutális késelés Lyonban: kerekesszékes férfit öltek meg a nyílt utcán

Sokkoló bűncselekmény rázta meg szerdán késő este Lyon városát: egy kerekesszékes férfit halálos szúrás ért a nyílt utcán – értesült több francia lap rendőrségi forrásokból. A késelés este fél 11 körül történt a Vaise negyedben, a Sergent Michel Berthet utcában, egy tömbház előtt.

Brutális késelés Lyonban - Illusztráció - Fotó: ELSA BIYICK / Hans Lucas

A tűzoltók és a mentők már eszméletlen állapotban találtak rá a körülbelül negyvenéves iraki származású férfire, akit hiába próbáltak újraéleszteni.

A hatóságok szerint a férfi a környéken lakott, és kerekesszékben közlekedett.

Szemtanúk elmondása szerint az áldozatot valaki lesben várta, majd a nyakánál, a nyaki ütőér magasságában érte erős csapás egy machetével vagy nagy késsel. A támadó gyalog menekült el a helyszínről, jelenleg is keresik.

A környéken csütörtök reggel még láthatóak voltak a vérnyomok, az épület gondnoka próbálta letakarítani a bejáratot.

Bent az előtérben, az üvegen, az ajtón is mindenhol vér volt

– írja a Figaro.

Lakótársak szerint a férfi „nagyon diszkrét, problémamentes” ember volt, aki nem kereste mások társaságát. Egy szomszédnő elmondta: veszekedést hallott, a férje leszaladt, és próbált segíteni az áldozaton. A hatóságok nagy erőkkel nyomoznak, hogy felkutassák a támadót és tisztázzák a gyilkosság körülményeit.

Rengeteg a késelés Franciaországban

Ahogy az Origo is beszámolt róla, csütörtökön egy diákot és tanárt szúrtak meg, míg szeptember 10-én egy volt diák támadt késsel a dél-franciaországi Antibes egyik kertészeti szakiskolájában. A sort hosszan lehetne még folytatni.