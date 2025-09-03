Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

késelés

Halálos késelés történt egy pizzázóban a fővárosban – videó

Vérfagyasztó tragédia rázta meg a dél-koreai fővárost. Rendkívüli és sokkoló késelés történt egy szöuli étteremben, ahol három ember vesztette életét. A biztonságáról híres városban az eset teljes döbbenetet keltett.
A Gwanak kerületben működő pizzázó tulajdonosa szerdán délelőtt keveredett heves vitába a vele dolgozó vállalkozókkal, majd hirtelen késsel támadt rájuk. A férfi a brutális késelés közben két férfit és egy nőt szúrt halálra, mielőtt önmagában is kárt próbált tenni – írja a Channel News Asia.

Három ember halt meg egy szöuli pizzázóban történt késelés után – a támadót kórházban őrzik.
Fotó: Twitter/@janjanhagye

Késelés a pizzázóban

A rendőrség helyi idő szerint 11 órakor kapta a segélyhívást: „Segítsenek, megszúrtak!” – szólt a kétségbeesett bejelentés. A sebesülteket kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket.

A támadó negyvenes éveiben jár, a helyszínen megpróbált végezni magával, de a rendőrök megakadályozták. Jelenleg kórházban ápolják, és állapota függvényében kerülhet őrizetbe.

Dél-Korea a világ egyik legbiztonságosabb országának számít: a gyilkossági ráta 2021-ben mindössze 1,3 volt százezer főre vetítve – jóval alacsonyabb a globális átlagnál. Az utóbbi időben azonban több hasonló eset is történt, köztük májusban, amikor egy férfi három rendőrt sebesített meg késsel.

 

