Halálos késelés történt egy pizzázóban a fővárosban – videó

A Gwanak kerületben működő pizzázó tulajdonosa szerdán délelőtt keveredett heves vitába a vele dolgozó vállalkozókkal, majd hirtelen késsel támadt rájuk. A férfi a brutális késelés közben két férfit és egy nőt szúrt halálra, mielőtt önmagában is kárt próbált tenni – írja a Channel News Asia.
A rendőrség helyi idő szerint 11 órakor kapta a segélyhívást: „Segítsenek, megszúrtak!” – szólt a kétségbeesett bejelentés. A sebesülteket kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket.
A támadó negyvenes éveiben jár, a helyszínen megpróbált végezni magával, de a rendőrök megakadályozták. Jelenleg kórházban ápolják, és állapota függvényében kerülhet őrizetbe.
Dél-Korea a világ egyik legbiztonságosabb országának számít: a gyilkossági ráta 2021-ben mindössze 1,3 volt százezer főre vetítve – jóval alacsonyabb a globális átlagnál. Az utóbbi időben azonban több hasonló eset is történt, köztük májusban, amikor egy férfi három rendőrt sebesített meg késsel.