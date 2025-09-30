Öt másodperc miatt tört ki a botrány egy repülőtéren – videó

A késés a repülőről most egyetlen pillanaton múlt: egy utas szerint mindössze öt másodperc miatt nem engedték felszállni a Ryanair légitársaság járatára. Az eset felháborító reakciókat váltott ki, és sokak szerint a panasz a légitársaság ellen teljesen jogos. Mások viszont a szigorú repülőtéri szabályokra hivatkozva védték a döntést.

Komoly feháborodást váltott ki egy öt másodperces késés a repülőről (illusztráció)

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Késés a repülőről: az utas szerint csak öt másodperc

A történet főszereplője, aki @SamObadTV néven ismert a közösségi médiában Manchesterből indult volna, krakkói átszállással Albániába. Az első járatra még feljutott, de a másodiknál már nem engedték át a kapun. Hiába látta, hogy az utolsó utas még átsétált előtte, a Ryanair alkalmazottja hajthatatlan maradt.

November 12-től minden változik: így szállhat fel a Ryanair járataira

A felvételen jól hallható a feszült párbeszéd. „A busz még itt állt!” – érvelt dühösen az utas, mire a repülőtéri dolgozó ridegen válaszolta: „Ön késett, nincs a rendszerben.” Amikor a férfi többször hangsúlyozta, hogy „csak öt másodpercet” késett, a munkatárs ennyivel zárta le: „Öt másodperc is elég.”

Az utast végül a pénztárhoz irányították, hogy új jegyet vásároljon, de attól tartott, aznap már nem talál másik járatot. Panaszát később egy másik Ryanair alkalmazottnál is megpróbálta érvényesíteni, de a történet addigra már a közösségi médiát járta be.

Az Instagramra feltöltött videó több száz kommentet gyűjtött. Voltak, akik együttéreztek az utassal, és felháborítónak nevezték a Ryanair döntését, mások viszont a szabályok szigorát hangsúlyozták. „Ha a kapu bezár, akkor bezár” – írta az egyik hozzászóló, míg egy másik így fogalmazott:

Ön maga mondta ki, hogy késett.

Az esetről beszámolt a Daily Mail is.