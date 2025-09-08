Hírlevél

Rendkívüli

Moszkva kiadta a végső figyelmeztetést!

késés

Brutális késés a vasúton, kiakadtak az utasok

37 perce
Rekordot regisztrált pénteken a román államvasút. A késés ezúttal 552 perc volt, ami alig 80 kilométeres távon gyűlt össze. A Petrozsény–Piski járat utasai így egy rövid út helyett egy egész napot töltöttek a szerelvényen.
A román vasúti közlekedés újabb szégyenfoltját jegyezhették fel szeptember 5-én, amikor a 2703-as számú interrégió vonat Petrozsényből (Petroșani) indult Piski (Simeria) felé. A menetrend szerinti 8:20-as induláshoz képest már eleve 38 perc késéssel gördült ki az állomásról, majd a problémák gyorsan súlyosbodtak - írja az iho.hu.

késés, ROMANIA AND BULGARIA. 13 July 2024. Night train journey between Videle, Romania and the Bulgarian border. Around twenty hours on the train. Sacha, 17, gets back on a train and continues his journey by train to Istanbul. He is travelling on the Interrail card. Photographer: Jean-Michel DELAGE/Hans LucasROUMANIE ET BULGARIE. 13 Juillet 2024. Voyage en train de nuit entre Videle, Roumanie et la frontiere de la Bulgarie. Une vingtaine d heures de train. Sacha, 17 ans, reprend un train et poursuit son voyage en train qui va le conduire jusque a Istanbul. Il voyage grace la la carte Interrail. Photographe: Jean-Michel DELAGE/Hans Lucas (Photo by Jean-Michel Delage / Hans Lucas via AFP)
552 perces késés: a Petrozsény–Piski vonat végül közel tíz óra alatt teljesítette a 80 kilométeres utat - Illusztráció! - Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

A három kocsiból álló szerelvény élén egy EA 080 sorozatú mozdony dolgozott, de az egyik vagon többször is meghibásodott. 

Krivádiánál és Nagybárnál hosszú várakozások következtek, Pujnál pedig végül a hibás kocsit kisorozták – a művelet 94 percig tartott.

Késés rekord: utasok türelmét próbára tevő vasúti menetidő

Mindezt tetézte a pályára kitűzött lassújelek sora, így a vonat végül 552 perc késéssel érkezett meg Piskibe. Ez a CFR Călători történetében is egyedülálló rekord, főleg egy mindössze 80 kilométeres útvonalon.

És nem ez volt az egyetlen botrányos eset: néhány nappal korábban a Mangália–Konstanca járat 43 kilométeres szakaszán szintén órákig vesztegeltek az utasok, miután a vontatómozdony, a „Jimmy” becenevű dízel leállt. Végül segélygéppel sikerült továbbítani a szerelvényt, de így is csaknem háromórás késés gyűlt össze.

Korábban  már számoltunk be majdnem rekord késésről de az egy reptéren történt.

 

