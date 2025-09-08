Brutális késés a vasúton, kiakadtak az utasok

A román vasúti közlekedés újabb szégyenfoltját jegyezhették fel szeptember 5-én, amikor a 2703-as számú interrégió vonat Petrozsényből (Petroșani) indult Piski (Simeria) felé. A menetrend szerinti 8:20-as induláshoz képest már eleve 38 perc késéssel gördült ki az állomásról, majd a problémák gyorsan súlyosbodtak - írja az iho.hu.

552 perces késés: a Petrozsény–Piski vonat végül közel tíz óra alatt teljesítette a 80 kilométeres utat - Illusztráció! - Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

A három kocsiból álló szerelvény élén egy EA 080 sorozatú mozdony dolgozott, de az egyik vagon többször is meghibásodott.

Krivádiánál és Nagybárnál hosszú várakozások következtek, Pujnál pedig végül a hibás kocsit kisorozták – a művelet 94 percig tartott.

Késés rekord: utasok türelmét próbára tevő vasúti menetidő

Mindezt tetézte a pályára kitűzött lassújelek sora, így a vonat végül 552 perc késéssel érkezett meg Piskibe. Ez a CFR Călători történetében is egyedülálló rekord, főleg egy mindössze 80 kilométeres útvonalon.

És nem ez volt az egyetlen botrányos eset: néhány nappal korábban a Mangália–Konstanca járat 43 kilométeres szakaszán szintén órákig vesztegeltek az utasok, miután a vontatómozdony, a „Jimmy” becenevű dízel leállt. Végül segélygéppel sikerült továbbítani a szerelvényt, de így is csaknem háromórás késés gyűlt össze.

