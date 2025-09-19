Brutális késelés, tinédzserek öltek meg embereket

A gyilkossági gyomozók péntek reggel razziáztak Melbourne északi és nyugati kerületeiben, ahol a késes támadás folyományaként több lakást átkutattak. A letartóztatások után a gyanúsítottakat kihallgatták, majd vádat emeltek ellenük a a 15 éves Dau Akueng, valamint a mindössze 12 éves Chol Achiek meggyilkolása miatt – írja a The Guardian.

A késes támadás után a rendőrség Melbourne északi és nyugati részén razziázott – Fotó: Unsplash

A késes támadással fiatalokat gyanúsítanak

A 19 éves, valamint három 15–16 éves gyanúsítottat Dau meggyilkolásával, míg három másik, 16–19 éves fiatal férfit Chol halálával kapcsolatban vádoltak meg.

A felnőtt vádlottakat péntek délután állították bíróság elé, ahol nem kértek óvadékot, így előzetes letartóztatásban maradtak. A négy fiatalkorú ügyét a gyermekbíróságon tárgyalják majd.

A tragédia szeptember 6-án történt, amikor a két fiú egy kosárlabda-mérkőzés után haza felé tartott. Út közben azonban megtámadták őket maszkos férfiak, akik machetékkel és hosszú pengéjű késekkel felfegyverkezve csaptak le rájuk. A helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajtuk, mindketten a helyszínen életüket vesztették.

A értelmetlen szót már sokan használták ezekkel a halálesetekkel kapcsolatban, mert egyszerűen nincs magyarázat arra, ami történt. Két gyermek, akik sportolás után sétáltak haza, előttük állt volna az egész élet – mondta Martin O’Brien, a melbourne-i bűnügyi parancsnokság helyettes rendőrfőkapitánya.

A családokat és a helyi közösséget is mélyen megrázta a tragédia. Chol édesapja, Chuti Ngong fiát „szeretetre méltó és békés fiúként” jellemezte, míg Dau edzője, Manny Hendrix elmondta, hogy a fiúnak a kosárlabda volt az élete, az NBA-ről álmodozott.

A környéken, ahol a gyilkosságok történtek, megerősített rendőri jelenlétet vezettek be.

Júniusban Sydneyben lőttek le egy késes támadót - közölte az Origo.