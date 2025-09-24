Hírlevél

Késsel támadt tanárára egy francia diák, majd torkon szúrta magát

Újabb erőszak rázta meg Franciaországot szerda reggel. Egy 14 éves diák késsel támadt 66 éves zenetanárnőjére, majd elfogásakor torkon szúrta magát.
Késsel támadt 66 éves zenetanárnőjére egy 14 éves fiú szerdán a kelet-franciaországi Strasbourghoz közeli Benfeld egyik középiskolájában – közölte a BFM francia hírtelevízió. 

Francia csendőrök járőröznek a Robert Schuman középiskola előtt Benfeldben, Franciaország északkeleti részén, 2025. szeptember 24-én, miután egy diák késsel támadt tanárára.
Francia csendőrök járőröznek a Robert Schuman középiskola előtt Benfeldben, Franciaország északkeleti részén, 2025. szeptember 24-én, miután egy diák késsel támadt tanárára. Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A rendőrség szerint a támadás okai még nem ismertek, a középiskolát kiürítették a hatóságok.  A tanárnő az arcán sérült meg, kórházba szállították, nincs életveszélyben.  

Késsel támadt tanárára, majd megpróbált elmenekülni

Az elkövető elmenekült a helyszínről, és megpróbált elbújni, de amikor a rendőrök megpróbálták előállítani, késével torkon szúrta magát. A rendőrök elsősegélyben részesítették, majd a mentők életveszélyes állapotban kórházba vitték – tudta meg a Les Dernieres Nouvelles d’Alsace című helyi napilap.  

Elisabeth Borne oktatási miniszter elítélte a támadást, és jelezte, azonnal a helyszínre utazik. Azt is bejelentette, hogy aktiválta a sürgősségi pszichológiai ellátást az iskola valamennyi tanulója, oktatója és dolgozója számára.  

A BFM tévé információi szerint a 14 éves, nevelőotthonban élő gyanúsított az iskolában arról volt ismert, hogy náci horogkereszteket festett a falakra.  

Azoknak a tanulóknak, akik jelen voltak a tanteremben, ahol a támadás történt, először a helyiségben kellett maradniuk, majd az iskola aulájába vitték át őket, miközben a többi diákot a település önkormányzati dísztermébe küldték át. 

Megnyitjuk Benfeld dísztermét, hogy a szülők megfelelő körülmények között vegyék át gyermekeiket

 – mondta az AFP hírügynökségnek Jacky Wolfarth, a hatezer lakosú település polgármestere.  

Az ügyben a strasbourgi ügyészség megbízásából a helyi bűnügyi rendőrség végzi a vizsgálatot, az országos terrorizmusellenes ügyészség egyelőre nem indított eljárást. 

 

