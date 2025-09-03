Lemészárolta családját, majd magával is végzett a nagymenő fogorvos

Hírlevél

Sokkoló tragédia rázta meg az Egyesült Államokat. Egy georgiai fogorvos saját otthonában hajtott végre brutális kettős gyilkosságot, amikor megölte feleségét és 15 éves lányát, majd önmagával is végzett.
A Johns Creek elit, zárt közösségében álló, 1,7 millió dolláros (kb. 600 millió forintos) villában vasárnap délután találták meg James Choi, felesége Myoung és 15 éves lányuk, Grace holttestét. A rendőrök egy jóléti ellenőrzés során találtak rá a brutális kettős gyilkosság helyszínére – írja a NY Post.

A Johns Creek-i luxusvillában történt kettős gyilkosság sokkolta a közösséget: a családot holtan találták.
Fotó: Pexels

A kettős gyilkosság véres részletei

James Choi fogorvosként dolgozott, és honlapja szerint mindig az volt a célja, hogy „mosolyt csaljon a páciensei arcára.” Szabadidejében golfozott, és szeretett feleségével és lányával tölteni az időt.

A 15 éves Grace a Mount Pisgah keresztény iskolába járt, ahol imádták és tehetséges hegedűművészként tartották számon. Nyáron még a New York-i Carnegie Hallban is fellépett a True North Symphony zenekarral.

Luxus és tragédia egy helyen

A hat hálószobás, 1996-ban épült házban a tragédia után virágokat és mécseseket helyeztek el a bejáratnál. A villa a St. Ives Country Club területén található, amely golfpályával, teniszpályákkal és wellness medencével szolgálja ki a gazdag lakókat.

A hatóságok egyelőre nem hozzák nyilvánosságra az indítékot. 

 

