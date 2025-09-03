Lemészárolta családját, majd magával is végzett a nagymenő fogorvos

A Johns Creek elit, zárt közösségében álló, 1,7 millió dolláros (kb. 600 millió forintos) villában vasárnap délután találták meg James Choi, felesége Myoung és 15 éves lányuk, Grace holttestét. A rendőrök egy jóléti ellenőrzés során találtak rá a brutális kettős gyilkosság helyszínére – írja a NY Post.

A Johns Creek-i luxusvillában történt kettős gyilkosság sokkolta a közösséget: a családot holtan találták.

Fotó: Pexels

A kettős gyilkosság véres részletei

James Choi fogorvosként dolgozott, és honlapja szerint mindig az volt a célja, hogy „mosolyt csaljon a páciensei arcára.” Szabadidejében golfozott, és szeretett feleségével és lányával tölteni az időt.

Dentist slaughters wife, budding classical musician daughter, 15, in murder-suicide at tragic family’s $1.7M Georgia mansion https://t.co/CkRkjX2h6B pic.twitter.com/bby5dvVf6w — New York Post (@nypost) September 3, 2025

A 15 éves Grace a Mount Pisgah keresztény iskolába járt, ahol imádták és tehetséges hegedűművészként tartották számon. Nyáron még a New York-i Carnegie Hallban is fellépett a True North Symphony zenekarral.

Luxus és tragédia egy helyen

A hat hálószobás, 1996-ban épült házban a tragédia után virágokat és mécseseket helyeztek el a bejáratnál. A villa a St. Ives Country Club területén található, amely golfpályával, teniszpályákkal és wellness medencével szolgálja ki a gazdag lakókat.

A hatóságok egyelőre nem hozzák nyilvánosságra az indítékot.