Kezdőknek nem ajánlott kutyák, ezeket a fajtákat a legnehezebb kezelni

Lehet, hogy első ránézésre aranyosnak és ártatlannak tűnnek, de valójában komoly kihívást jelentenek: több népszerű fajta a tipikus kezdőknek nem ajánlott kutyák közé tartozik. Tapasztalat nélkül szinte lehetetlen őket megfelelően nevelni és kordában tartani – figyelmeztet a Landtiere.de.
Sokan felteszik a kérdést: inkább egy nyugodt mopszra vagy egy aktív német juhászra vágynak? A világon mintegy 800 különböző kutyafajta létezik – a kistermetű ölebektől a munkára tenyésztett, robusztus négylábúakig. Mindegyik fajta egyedi jellemvonásokkal rendelkezik. Éppen ezért, mielőtt valaki kutyát választ, érdemes végiggondolni, mekkora kihívással tud megbirkózni. Bizonyos fajták ugyanis szinte folyamatos elfoglaltságot igényelnek, és komoly türelmet követelnek a gazdától – ők azok, akik tipikusan a kezdőknek nem ajánlott kutyák kategóriájába tartoznak.
Legyen szó máltairól, golden retrieverről vagy agárról – a kutyafajták tudatos tenyésztés eredményeként alakultak ki. Szinte mindegyiknek volt valamilyen munkája: vadászat, terelés, őrzés vagy éppen emberi segítségnyújtás. Ezek az ösztönök ma is erősen élnek bennük, még akkor is, ha napjainkban sok kutya elsősorban családtagként él.
Régebben a kutyák haszonállatnak számítottak, ezért a bátor, önálló és erős akaratú jellemük kifejezetten hasznos volt. A mai városi életben azonban egy túl erős vadászösztön vagy önfejű természet inkább problémát jelent. Ha egy kutya nem kap elég mozgást és szellemi kihívást, könnyen viselkedészavarokat produkálhat, rombolhat, sőt akár agresszívvé is válhat.
A tacskó bátor, kíváncsi és rendkívül önálló. Eredetileg arra tenyésztették, hogy a föld alatti üregekbe bemenjen, vadászat közben önálló döntéseket hozzon. Emiatt nehezen tűri, ha irányítani próbálják, és hajlamos a makacskodásra. Következetes nevelés nélkül hamar átveszi az irányítást, és saját feje után megy.
A beagle barátságos, vidám és játékos, de ne tévesszen meg senkit az ártatlan külső. Vadászkutyaként tenyésztették, ezért ösztönösen követi a szagokat, és könnyen megszökik, ha valami felkelti az érdeklődését. A beagle hajlamos figyelmen kívül hagyni a gazda parancsait, ha valami érdekesebb talál.
Ez a fajta egy kis oroszlánra hasonlít puha, sűrű bundájával, amit mindenki megsimogatna. A csau-csau azonban bizalmatlan az idegenekkel szemben, és kifejezetten nem kedveli a túl sok nyüzsgést. Erős kötődést alakít ki egyetlen gazdához, de következetes vezetést igényel, különben makacssá válik. Gyerekes családba nem a legjobb választás.
A dalmata ikonikus megjelenése miatt népszerű, de a szépség mögött rengeteg energia és makacsság rejlik. Nagyon intelligens, folyamatos szellemi és fizikai stimulációra van szüksége. Ha unatkozik, könnyen rombolni kezdhet, vagy agresszívvá válhat. Nem véletlen, hogy sok dalmata kerül menhelyekre, mert a gazdák nem tudják lekötni az energiájukat.
Az egyik legismertebb és legsokoldalúbb fajta, amely rendőrségi és katonai munkáról híres. Megfelelő kezekben rendkívül engedelmes, hűséges és okos a német juhász. Ám ha hozzá nem értő gazdához kerül, aki nem biztosít elég mozgást és következetes irányítást, viselkedészavarokat mutathat, sőt veszélyessé válhat. A német juhász erős védelmező ösztönnel rendelkezik, és hajlamos gyors támadásra, ha fenyegetést érez.
A dobermann legáns, erőteljes kutya, amely sokak szemében félelmetesnek hat, mégis rengetegen választják társnak. Intelligens és tanulékony, de őrző-védő ösztöne erős, ezért idegenekkel szemben bizalmatlan vagy akár fenyegető lehet. Csak tapasztalt, magabiztos gazdával érzi jól magát, aki képes irányítani.
Apró termete ellenére hatalmas energiával rendelkezik. Eredetileg rókavadászatra tenyésztették, ezért hihetetlenül kitartó és mozgékony. Szüksége van napi szinten sok mozgásra és feladatra, különben unatkozik és rosszalkodik. A vadászösztöne erős, ezért könnyen elszökhet séta közben, ha megérzi egy róka vagy állat nyomát.
Gyönyörű külseje miatt sokan választják, de a husky igazi munkakutya. Szánhúzásra tenyésztették, ezért rengeteg mozgást igényel, és szeret csapatban élni. Ha nincs kimozgatva, rombolhat vagy szökni próbálhat. Makacs és független jelleme miatt kezdőknek nem ajánlott.
Sokan örülnek, ha kutyájuk gyorsan tanul, de a túlzott intelligencia is problémás lehet. A border collie vagy a sheltie például annyira aktív szellemi munkát igényel, hogy kezdő gazdák egyszerűen nem tudják lekötni őket. Emiatt ők is gyakran a kezdőknek nem ajánlott kutyák közé sorolhatók.
Vannak fajták, amelyek hivatalosan is a „veszélyes kutyák” közé tartoznak. Egykor katonai célokra vagy állatviadalokra használták őket, és genetikai sajátosságként egyeseknél megmaradt a harapás elengedésének hiánya. Németországban szigorú szabályozás vonatkozik rájuk, és több helyen tiltott a tartásuk vagy behozataluk. Ilyen fajták például: