Lehet, hogy első ránézésre aranyosnak és ártatlannak tűnnek, de valójában komoly kihívást jelentenek: több népszerű fajta a tipikus kezdőknek nem ajánlott kutyák közé tartozik. Tapasztalat nélkül szinte lehetetlen őket megfelelően nevelni és kordában tartani – figyelmeztet a Landtiere.de.

Kezdőknek nem ajánlott kutyák, ezeket a fajtákat a legnehezebb kezelni

Fotó: Unsplash

Sokan felteszik a kérdést: inkább egy nyugodt mopszra vagy egy aktív német juhászra vágynak? A világon mintegy 800 különböző kutyafajta létezik – a kistermetű ölebektől a munkára tenyésztett, robusztus négylábúakig. Mindegyik fajta egyedi jellemvonásokkal rendelkezik. Éppen ezért, mielőtt valaki kutyát választ, érdemes végiggondolni, mekkora kihívással tud megbirkózni. Bizonyos fajták ugyanis szinte folyamatos elfoglaltságot igényelnek, és komoly türelmet követelnek a gazdától – ők azok, akik tipikusan a kezdőknek nem ajánlott kutyák kategóriájába tartoznak.

Legyen szó máltairól, golden retrieverről vagy agárról – a kutyafajták tudatos tenyésztés eredményeként alakultak ki. Szinte mindegyiknek volt valamilyen munkája: vadászat, terelés, őrzés vagy éppen emberi segítségnyújtás. Ezek az ösztönök ma is erősen élnek bennük, még akkor is, ha napjainkban sok kutya elsősorban családtagként él.

Régebben a kutyák haszonállatnak számítottak, ezért a bátor, önálló és erős akaratú jellemük kifejezetten hasznos volt. A mai városi életben azonban egy túl erős vadászösztön vagy önfejű természet inkább problémát jelent. Ha egy kutya nem kap elég mozgást és szellemi kihívást, könnyen viselkedészavarokat produkálhat, rombolhat, sőt akár agresszívvé is válhat.

A következő fajták kiemelten hozzáértő kezet igényelnek, és a kezdőknek nem ajánlott kutyák közé tartoznak:

Tacskó

A tacskó bátor, kíváncsi és rendkívül önálló. Eredetileg arra tenyésztették, hogy a föld alatti üregekbe bemenjen, vadászat közben önálló döntéseket hozzon. Emiatt nehezen tűri, ha irányítani próbálják, és hajlamos a makacskodásra. Következetes nevelés nélkül hamar átveszi az irányítást, és saját feje után megy.

Beagle

A beagle barátságos, vidám és játékos, de ne tévesszen meg senkit az ártatlan külső. Vadászkutyaként tenyésztették, ezért ösztönösen követi a szagokat, és könnyen megszökik, ha valami felkelti az érdeklődését. A beagle hajlamos figyelmen kívül hagyni a gazda parancsait, ha valami érdekesebb talál.