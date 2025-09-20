Káosz tört ki a repülőtéren, utasok ezreit érinti

Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt – közölte a repülőtér.

Kibertámadás bénította meg a brüsszeli repülőteret. Képünk illusztráció.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Kibertámadás okoz fennakadást Brüsszelben

Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz. A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.

Szakértők szerint a modern háborúk egyik fő fegyvere a kibertámadás. Nem véletlen, hogy Andrij Kovalenko már a harmadik világháborúról beszél, amely szerinte ezekkel az eszközökkel zajlik. Erről bővebben az Origo oldalán olvashatnak.



