Káosz tört ki a repülőtéren, utasok ezreit érinti

Jelentős fennakadásokkal indult a hétvége a brüsszeli repülőtéren, ahol több járat is törlésre került. A kibertámadás miatt utasok ezrei számíthatnak késésekre és kellemetlenségekre.
Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt – közölte a repülőtér.

kibertámadás A Brussels Airlines aircraft is seen on the tarmac at Zaventem airport in Brussels on August 21, 2025. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Kibertámadás bénította meg a brüsszeli repülőteret. Képünk illusztráció.
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Kibertámadás okoz fennakadást Brüsszelben

Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz. A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.

Szakértők szerint a modern háborúk egyik fő fegyvere a kibertámadás. Nem véletlen, hogy Andrij Kovalenko már a harmadik világháborúról beszél, amely szerinte ezekkel az eszközökkel zajlik. Erről bővebben az Origo oldalán olvashatnak.

 

 

