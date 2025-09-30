Hatalmas, hosszú, fenyegető lény ébresztette a mit sem sejtő nagymamát – videó

Alvó nagymamát környékezett meg egy óriási kígyó az éjszaka közepén az asszony otthonában – írja a DailyMail.

Rémálom az éjszaka közepén, hatalmas kígyó ébresztette a mit sem sejtő nagymamát

Fotó: Unsplash

A rémisztő felvételen látszik, ahogy az asszony békésen alszik a kanapén, majd pár pillanattal később egy piton kúszik fel a lábaihoz. A csúszómászó megébresztette a nőt, aki a kezével próbálta elhessegetni a hüllőt, amit a macskájának hitt.

A mit sem sejtő nagymama ezután visszafeküdt aludni, miközben a kígyó csupán néhány centire tőle indult felfedezőútra.

A felvétel későbbi pillanatain látszik, hogy a piton lekúszott a kanapéról, és a lépcső felé vette az irányt. A zörgésre az idős nő ismét felébredt, és a telefonja fényénél realizálta döbbenten, hogy egy hatalmas kígyó ténfereg a házában.