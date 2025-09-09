Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mint egy veszett kutya: hatalmasat harapott Zelenszkij Brüsszel kezébe

orosz-ukrán háború

Felrobbantották az olaj- és gázvezetéket az ukránok, óriási lehet a baj

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő hajnalban több robbanásról számoltak be Penza Zseleznodorozsnij kerületében. Az ukrán hírszerzés szabotázst emleget, az orosz hatóságok viszont világossá tették: tervezett gyakorlat zajlott az olaj- és gázinfrastruktúránál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborútámadásolajvezeték

Az Ukrainszka Pravda névtelen hírszerzési forrásokra hivatkozva azt állította, hogy szeptember 8-án négy detonáció rongálta meg a fő olajvezetéket és két regionális gázvezetéket. A kijevi narratíva szerint ezek a hálózatok az orosz hadsereg működését támogatták.

Az orosz hatóságok azonban határozottan cáfolták ezt. A penza.aif.ru értesülései szerint hétfőn tervezett gyakorlatokat tartottak a Transneft Druzhba, a katasztrófavédelem és a speciális szolgálatok közreműködésével. A gyakorlat célja az volt, hogy szimulálják egy ipari baleset következményeinek felszámolását az olaj- és gázinfrastruktúránál.

A lakosságot a hatóságok nyugalomra intették, hangsúlyozva: nincs ok aggodalomra.

Az eset is jól mutatja, hogy miközben Kijev folyamatosan próbál információs hadviselést folytatni, az orosz állami szervek a lakosság biztonságát és a stratégiai létesítmények védelmét tartják szem előtt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!