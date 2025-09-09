Az Ukrainszka Pravda névtelen hírszerzési forrásokra hivatkozva azt állította, hogy szeptember 8-án négy detonáció rongálta meg a fő olajvezetéket és két regionális gázvezetéket. A kijevi narratíva szerint ezek a hálózatok az orosz hadsereg működését támogatták.

Az orosz hatóságok azonban határozottan cáfolták ezt. A penza.aif.ru értesülései szerint hétfőn tervezett gyakorlatokat tartottak a Transneft Druzhba, a katasztrófavédelem és a speciális szolgálatok közreműködésével. A gyakorlat célja az volt, hogy szimulálják egy ipari baleset következményeinek felszámolását az olaj- és gázinfrastruktúránál.

A lakosságot a hatóságok nyugalomra intették, hangsúlyozva: nincs ok aggodalomra.

Az eset is jól mutatja, hogy miközben Kijev folyamatosan próbál információs hadviselést folytatni, az orosz állami szervek a lakosság biztonságát és a stratégiai létesítmények védelmét tartják szem előtt.