Mindene kilátszott! Kim Kardashian olyasmit villantott, amire mi sem voltunk felkészülve

Kim Kardashian Jimmy Fallon műsorának vendége volt, ahol legújabb divatkollekcióját, a NikeSkims együttműködést népszerűsítette, azonban egy titkára is fény derült a – írja a Page Six.

Kim Kardashian a NikeSKIMS bemutató eseményén.

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az est igazi meglepetése azonban nem a kollekció, hanem Kim Kardashian eddig titkolt tetoválása volt.

Jimmy Fallon kérdésére a sztár elárulta: valóban készült egy apró tetoválás azután, hogy 2021-ben ő vezette a Saturday Night Live műsort. A tetoválás egy végtelen szimbólum, amelyet barátaival együtt csináltatott azon az estén.

A szimbólum számára azonban különlegesebb jelentéssel is bír: ekkor csattant el az első csókja Pete Davidsonnal, akivel később kilenc hónapig alkottak egy párt.