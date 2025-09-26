Mindene kilátszott! Kim Kardashian olyasmit villantott, amire mi sem voltunk felkészülve

Hírlevél

Kim Kardashian ismét meglepte rajongóit, amikor a Jimmy Fallon-show vendégeként először mutatta meg titkos tetoválását.
Kim Kardashian Jimmy Fallon műsorának vendége volt, ahol legújabb divatkollekcióját, a NikeSkims együttműködést népszerűsítette, azonban egy titkára is fény derült a  – írja a Page Six. 

Kim Kardashian a NikeSKIMS bemutató eseményén.
Kim Kardashian a NikeSKIMS bemutató eseményén.
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az est igazi meglepetése azonban nem a kollekció, hanem Kim Kardashian eddig titkolt tetoválása volt.

Jimmy Fallon kérdésére a sztár elárulta: valóban készült egy apró tetoválás azután, hogy 2021-ben ő vezette a Saturday Night Live műsort. A tetoválás egy végtelen szimbólum, amelyet barátaival együtt csináltatott azon az estén. 

A szimbólum számára azonban különlegesebb jelentéssel is bír: ekkor csattant el az első csókja Pete Davidsonnal, akivel később kilenc hónapig alkottak egy párt. 

 

