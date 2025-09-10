Hírlevél

Falatnyi szoknya, combig sliccelt ruha – Kim Kardashian tüzes fotói

A realitycsillag ismét felrobbantotta az Instagramot. Kim Kardashian ezúttal egy selyem melltartóban és alig takaró szoknyában pózolt luxus olaszországi nyaralásán.
A 44 éves realitydíva nem spórolt a forrósággal: egy égkék Miu Miu szatén melltartóban, hozzá passzoló midi szoknyában, és az alóla sejtelmesen kivillanó szatén fehérneműben állt kamera elé. Kim Kardashian a szettet fehér tűsarkúval, egy fekete bundával és krokodilbőr kézitáskával koronázta meg – a végeredmény pedig maga a szexi luxus – írja a PageSix.

Kim Kardashian selyem melltartóban és szexi szoknyában hódította meg Olaszországot – a rajongók lángoló emojikkal árasztották el az Instagramot.
Fotó: Instagram/Kimkardashian

Kim Kardashian – a nyár szexi királynője

De nem állt meg itt: Kim egy másik fotón combig felsliccelt fekete ruhában, csipkés harisnyában csábított a vízparton – a látvány forróbb volt, mint az olasz nyár.

Az utcákon sétálva Kanye West exének új feleségét, Bianca Censorit idézte meg szűk leggingsben és crop topban.

Kim Kardashian tehát ismét bebizonyította: ha divatról, szexepilről és luxusról van szó, ő az, aki diktálja a tempót.

 

