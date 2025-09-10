Falatnyi szoknya, combig sliccelt ruha – Kim Kardashian tüzes fotói

A 44 éves realitydíva nem spórolt a forrósággal: egy égkék Miu Miu szatén melltartóban, hozzá passzoló midi szoknyában, és az alóla sejtelmesen kivillanó szatén fehérneműben állt kamera elé. Kim Kardashian a szettet fehér tűsarkúval, egy fekete bundával és krokodilbőr kézitáskával koronázta meg – a végeredmény pedig maga a szexi luxus – írja a PageSix.
De nem állt meg itt: Kim egy másik fotón combig felsliccelt fekete ruhában, csipkés harisnyában csábított a vízparton – a látvány forróbb volt, mint az olasz nyár.
Az utcákon sétálva Kanye West exének új feleségét, Bianca Censorit idézte meg szűk leggingsben és crop topban.
Kim Kardashian tehát ismét bebizonyította: ha divatról, szexepilről és luxusról van szó, ő az, aki diktálja a tempót.