Air Show

Tragikus próba, összeütközött két repülő autó egy bemutatón – videó

A kelet-kínai Csangcsun városában tartott légiparádé próbáján két repülő autó ütközött össze a levegőben. A baleset során az egyik jármű kigyulladt a földet éréskor, és egy személy megsérült a kínai Air Show próbáján.
Air Showrepülő autólégiparádé próbabalesetKína

Baleset történt kedden a Changchun Air Show előkészületei során, amelyet a héten rendeznek meg Északkelet-Kínában, és ahol a kínai repülő autó-technológia vívmányait kívánták bemutatni.

(250327) -- CHANGSHA, March 27, 2025 (Xinhua) -- The air module of XPENG's flying car AEROHT conducts a flight demonstration at Liuye Lake Tourist Resort in Changde City, central China's Hunan Province, March 27, 2025. A ceremony for the flying car's maiden flight in Hunan was held by Chinese electric vehicle maker XPENG here on Thursday. The flying car consisting of a ground module, an electric vehicle, and an air module, performed the application scenario of cross-water flight on the day. (Xinhua/Chen Sihan) (Photo by Chen Sihan / Xinhua via AFP), Kína
A kínai légiparádé próbáján történt a repülő autó balesete
Fotó: Chen Sihan / Xinhua via AFP / XINHUA

A kínai közösségi médiában, a Weibón megosztott videókon látható, amint az egyik jármű füstöl és lángol a földön, miközben tűzoltóautók sietnek a helyszínre. 

Az Xpeng AeroHT későbbi közleménye szerint az egyik jármű „törzsszerkezete megsérült, és kigyulladt a leszállás során” - írja a BBC. A vállalat közleményben közölte, mindenki biztonságban van, de a CNN – névtelen forrásra hivatkozva – egy sérültről számolt be.

Kína itt is vezető szerepre tör

A baleset során az egyik eVTOL (függőlegesen fel- és leszálló) jármű szerkezete megsérült és lángra kapott. A repülő autó ára körülbelül 300 ezer dollár (99 millió forint). 

Kína célja, hogy vezető szerepet töltsön be a „low-altitude economy”, vagyis az alacsony légtérben zajló gazdaságos közlekedés fejlesztésében. 

Az eset azonban rávilágít a repülő autók előtt álló biztonsági és szabályozási kihívásokra.

Mindezek ellenére a repülő autók piaca látványosan növekszik világszerte. Egyre több ország és cég száll be a versenybe, köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország is. Tavaly egy kínai vállalat felvásárolt egy úttörő európai repülő autó gyártót is, jelezve Kína globális ambícióit ezen a területen.

 

 

