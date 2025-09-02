Döbbenetes: Moszkva elmondta, valóban küld-e Kína katonákat Ukrajnába

Hírlevél

Az orosz és a kínai vezetők legutóbbi tárgyalásain egyáltalán nem merült fel, hogy kínai katonákat vezényeljenek Ukrajnába – közölte Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója a TASS hírügynökségnek.
Usakov szerint „semmilyen formában” nem volt napirenden ez a kérdés Putyin és Hszi Csin-ping megbeszélésén. A találgatások azután erősödtek fel, hogy a német Welt am Sonntag kínai kormányzati körökre hivatkozva arról írt: Peking kész lenne békefenntartókat küldeni Ukrajnába, amennyiben erre ENSZ-mandátumot kapna.

A kínai külügyminisztérium azonban gyorsan cáfolta a híreket. Lin Jian szóvivő hangsúlyozta: Peking nem tervezi csapatok küldését Ukrajnába semmilyen jövőbeni keretben.

A Kreml ezzel egyértelművé tette, hogy a két ország vezetőinek tárgyalásain a katonai együttműködés más aspektusai kerültek előtérbe, de kínai békefenntartók ukrajnai megjelenése egyáltalán nem szerepel a tervek között - összegezte a Lenta.

 

