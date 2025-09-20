Hihetetlen leletre bukkantak lengyel kincsvadászok

A közép-lengyelországi Kalisz városából indult Denar Kalisz fémkereső csoport több mint húsz éve foglalkozik hobbiból kincskereséssel. A kincsvadászok legutóbbi nyári kalandjuk azonban minden eddiginél nagyobb eredményt hozott: rakéták után kutatva véletlenül régészeti szenzációra bukkantak - számol be a Fox News.

Lengyel kincsvadászok véletlenül ősi aranykincset találtak. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Kincsvadászok világraszóló leletet találtak

A csoport első nagy felfedezésüket júniusban tették, amikor egy agyagedény került elő, tele kora középkori kincsekkel – összesen 631 tárggyal, köztük német, magyar, cseh és angol érmékkel. Néhány héttel később egy újabb edényre leltek, amely CT-vizsgálatok alapján szintén ezüstérmékkel van tele.

A legértékesebb lelet egy harmadik alkalommal került elő: egy 222 grammos, tiszta arany nyaklánc, amely akár 1800 éves is lehet.

A szerencsés megtaláló Mateusz Lachowicz volt. A csoport vezetője, Przemysław Kurowiak hangsúlyozta, hogy minden tárgyat a lengyel műemlékvédelemnek adtak át, és a kincsek végül a Kaliszi Régió Múzeumában lesznek kiállítva.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy felbecsülhetetlen értékű magyar vonatkozású kincsre leltek egy dél-lengyelországi erdőben. A Bochnia közelében, a Rába folyó mentén felfedezett 15. századi lelet 600 ezüstérmét és ritka aranydukátokat tartalmazott, amelyek Luxemburgi Zsigmond és a Jagelló-ház korából származnak. A kincset egy kerámiaedényben találták meg, és a fazék tartalmát a krakkói AGH Egyetemen vizsgálták meg a megőrzés érdekében.