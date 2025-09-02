Dráma a vidámparkban, 30 méter magasban tévedt el egy kisfiú – videó

Nem tudni, hogyan tévedhetett el az a kisfiú a pennsylvaniai vidámparkban, aki egy sínpályán sétált egymagában.

A Hersheypark Amerika egyik legismertebb vidámparkja, ahol a kisfiú eltévedt

Fotó: Hersheypark/Facebbok

Az interneten terjedő videófelvételen jól látható, ahogy a tömeg igyekszik irányítani a gyermeket, miközben egy férfi a közeli épület tetejére mászik, hogy várja és segítsen lemászni neki.

A körülállók izgatottan biztatják a fiút, hogy menjen a férfihoz, aki végül eléri a gyereket, mire a tömeg tapsolni és éljenezni kezd a megkönnyebbüléstől – írja a Fox.

A kisfiú visszakerült a szüleihez

A park később közölte, hogy a félelmetes jelenet után a fiút biztonságban visszajuttatták a szüleihez. Az eset idején a monorail nem működött, és a hozzávezető kapuk is zárva voltak, így senki nem léphetett fel a sínre. Egy kis srácnak mégis sikerült… A Hersheypark szóvivője köszönetét fejezte ki a figyelmes vendégeknek és a személyzet gyors reagálásának.

Az eset kapcsán több felhasználó is aggodalmát fejezte ki a TikTokon, a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogyan történhetett meg ilyen, és hol volt a biztonsági szolgálat.

Az amerikai Pennsylvaniában található Hersheypark az egyik legismertebb vidámparkja, amelyet 1907-ben alapítottak, és azóta is a csokoládékirály, Milton S. Hershey nevét viseli. A park évente több millió látogatót vonz, számos hullámvasúttal, vidámparki játékokkal és vízi attrakcióval.

Most szerencsére nem történt tragédiát, de nem olyan régen, júliusban egy 9 éves gyermek megfulladt a Hersheypark vízi élményparkjában.