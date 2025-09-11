Hírlevél

texasi család

108 éves lánc szakadt meg a texasi család életében

18 perce
Történelmi pillanatot könyvelhet el egy texasi család. 108 év után először várnak kislány babát. A szülők és a nagy család is izgatottan várja az újszülött érkezését.
Egy texasi családban 108 év után először születik kislány. Michael Sherman Jr. és felesége, Joacquia Sherman a közelmúltban egy meglepetés babaváró buli keretében jelentették be a családnak, hogy a családi sorban hamarosan megszakad a fiúknak fenntartott hosszú sorozat – írja a New York Post. 

Fotó: Unsplash

Nem gondoltuk, hogy valaha lehet kislányunk, ezért amikor a következő gyermekünkről beszéltünk, biztos voltam benne, hogy fiú lesz. Így hatalmas meglepetés volt számomra a hír, hogy lányunk lesz

 – mondta Joacquia Sherman. 

A meglepetés a Montgomery megyei tűzoltóparancsnok, Sherman Jr. számára is óriási volt. Felesége a család és egy kameracsapat jelenlétében, otthonukban rendezett kis eseményt, amelyen országos rokonok is részt vettek. 

A család öröme határtalan volt: fiuk, Mekai egy csésze süteményt tartott, rajta rózsaszín szalaggal, jelezve a kislány érkezését, miközben Joacquia egy rózsaszín szalvétát mutatott fel. 

Az utolsó kislány a Sherman családban 1917-ben született: ekkor jött világra Sherman Jr. dédnagynénje, Orah Belle Sherman, aki Atlantában civiljogi aktivistaként vált ismertté és példaképpé. A család reméli, hogy a várhatóan márciusban érkező kislány is követi majd a híres ős példáját. 

 

