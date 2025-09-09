Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

rosszullétek

Hatalmas pánik – veszélyes anyag gyanúja miatt ürítettek ki egy repteret

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pánikot okozott a Heathrow repülőtér 4-es termináljának kiürítése. A kiürítették a terminált, miután több utas rosszullétre panaszkodott, és veszélyes anyag gyanúja merült fel. Fehér ruhás szakemberek jelentek meg a helyszínen, a vizsgálat jelenleg is tart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rosszullétekveszélyes anyagterminál

Szombat este kiürítették a terminált Heathrow-n, miután a hatóságokat egy rendkívüli incidenshez riasztották. Több utas rosszullétet jelzett, és felmerült a veszélyes anyag jelenlétének gyanúja. A rejtélyt tovább fokozta, hogy szemtanúk fehér védőruhás szakembereket láttak a helyszínen.

kiürítették a terminált, Stranded travelers are at United Airlines Terminal C at Newark Airport. The FAA issues a ground stop for United Airlines planes due to technology issues at Newark Airport in Newark, New Jersey, on August 6, 2025. The Federal Aviation Administration issues the ground stops, halting travel. The technical issues impact airports in Chicago, Denver, Houston, San Francisco, and Newark. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
Veszélyes anyag gyanúja miatt kiürítették a terminált (illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/KYLE MAZZA / NurPhoto

Rosszullétek és veszélyes anyag gyanúja miatt kiürítették a terminált

A londoni tűzoltóság először „lehetséges veszélyes anyaggal kapcsolatos incidensről” beszélt. A bejelentkező csarnokot azonnal lezárták, az utasokat pedig kivezették az épületből. A londoni mentőszolgálat összesen 21 embert vizsgált meg a helyszínen. Egy főt kórházba szállítottak, de az állapota nem volt súlyos, a többiek panaszai sem bizonyultak életveszélyesnek.

A Scotland Yard később közölte: semmilyen káros anyagot nem találtak, a nyomozás azonban továbbra is folyamatban van.

Szemtanú: fehér ruhás szakemberek lepték el a repteret

Paul Scott, aki Srí Lankára indult volna, arról számolt be, hogy a terminál kiürítése után az utasokat körülbelül 150 méterre vezették az épülettől. A területet paravánokkal takarták el, majd fehér védőruhás emberek érkeztek, akiket egy hangosbeszélővel felszerelt férfi speciális egységként azonosított.

Scott szerint a hangulat alapvetően nyugodt volt, de sok utas összezavarodott, mert senki sem tudta pontosan, mi zajlik. Az este hűvössége miatt fóliatakarókat osztottak ki a várakozóknak.

A Heathrow vezetősége 18:40-kor jelentette be a lezárást, majd nem sokkal 20:00 után a terminált újra biztonságosnak nyilvánították és megnyitották. A reptér közleményében hangsúlyozta: az utasok biztonsága elsődleges, és elnézést kértek a fennakadásokért.

Bár a vizsgálat még tart, a jelek szerint a terminált azért üríthették ki, mert a hatóságok veszélyes anyagra vagy több utas egyidejű rosszullétére gyanakodtak. A fehér ruhás szakemberek megjelenése és a szigorú biztonsági intézkedések mind ezt erősítik.

Az esetről beszámolt a Sky News.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!