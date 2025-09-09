Hatalmas pánik – veszélyes anyag gyanúja miatt ürítettek ki egy repteret

Szombat este kiürítették a terminált Heathrow-n, miután a hatóságokat egy rendkívüli incidenshez riasztották. Több utas rosszullétet jelzett, és felmerült a veszélyes anyag jelenlétének gyanúja. A rejtélyt tovább fokozta, hogy szemtanúk fehér védőruhás szakembereket láttak a helyszínen.

Veszélyes anyag gyanúja miatt kiürítették a terminált (illusztráció)

Fotó: AFP/NurPhoto/KYLE MAZZA / NurPhoto

Rosszullétek és veszélyes anyag gyanúja miatt kiürítették a terminált

A londoni tűzoltóság először „lehetséges veszélyes anyaggal kapcsolatos incidensről” beszélt. A bejelentkező csarnokot azonnal lezárták, az utasokat pedig kivezették az épületből. A londoni mentőszolgálat összesen 21 embert vizsgált meg a helyszínen. Egy főt kórházba szállítottak, de az állapota nem volt súlyos, a többiek panaszai sem bizonyultak életveszélyesnek.

A Scotland Yard később közölte: semmilyen káros anyagot nem találtak, a nyomozás azonban továbbra is folyamatban van.

Szemtanú: fehér ruhás szakemberek lepték el a repteret

Paul Scott, aki Srí Lankára indult volna, arról számolt be, hogy a terminál kiürítése után az utasokat körülbelül 150 méterre vezették az épülettől. A területet paravánokkal takarták el, majd fehér védőruhás emberek érkeztek, akiket egy hangosbeszélővel felszerelt férfi speciális egységként azonosított.

Scott szerint a hangulat alapvetően nyugodt volt, de sok utas összezavarodott, mert senki sem tudta pontosan, mi zajlik. Az este hűvössége miatt fóliatakarókat osztottak ki a várakozóknak.

A Heathrow vezetősége 18:40-kor jelentette be a lezárást, majd nem sokkal 20:00 után a terminált újra biztonságosnak nyilvánították és megnyitották. A reptér közleményében hangsúlyozta: az utasok biztonsága elsődleges, és elnézést kértek a fennakadásokért.

Bár a vizsgálat még tart, a jelek szerint a terminált azért üríthették ki, mert a hatóságok veszélyes anyagra vagy több utas egyidejű rosszullétére gyanakodtak. A fehér ruhás szakemberek megjelenése és a szigorú biztonsági intézkedések mind ezt erősítik.

Az esetről beszámolt a Sky News.