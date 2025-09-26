Újabb meglepő titkok derültek ki Kleopátra templomáról

Kleopátra temploma újabb meglepetést tartogatott a kutatóknak. Az egyiptomi régészet szakemberei egy teljes ókori kikötőt tártak fel, amely a Ptolemaiosz-kor idején működött. A felfedezés nemcsak vallási, hanem kereskedelmi szempontból is különösen izgalmas.

Kleopátra temploma mellett bukkantak az újabb régészeti leletre – A képen Antóniusz és Kleopátra (illusztráció)

Fotó: Wikimedia Commons

Kleopátra temploma mellől került elő az újabb lelet

A Taposiris Magna templomnál, amely szorosan kötődik VII. Kleopátrához, váratlan régészeti szenzáció bontakozott ki. A templom mintegy 50 kilométerre nyugatra fekszik Alexandriától, és a Ptolemaiosz-korban emelték Ozirisz isten tiszteletére. A most feltárt kikötő közvetlenül kapcsolódott a Földközi-tengerhez, amelyet korallzátonyok védtek a pusztító hullámoktól.

Taposiris Magna jelentése „Ozirisz nagy sírja”, amit II. Ptolemaiosz Philadelphosz alapított Krisztus előtt 280 és 270 között, a hellenisztikus időszakban. A templom melletti ásatásnál felfedezték Kleopátra királynő eredeti ábrázolását.

A kutatás során kőből és fémből készült horgonyok, valamint nagy mennyiségű amfora került elő, mind a Ptolemaiosz-korra datálva.

A szakértők szerint az ókori tengerpart mintegy négy kilométerrel beljebb húzódott a mai vonalhoz képest.

Mohamed Ismail Khaled, az Egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára kiemelte: a kikötő felfedezése azért is különleges, mert egyetlen ókori forrás sem említette korábban a létezését.

Kleopátra szobra

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A templomnál már korábban is előkerültek alapítóáldozatok, funeráris és rituális tárgyak.

Ezekből kiderült, hogy a falak az i. e. 1. században épültek, de a helyszínen egykor egy görög templom is állt, amelyet a Kr. e. 2. században és a római kor kezdetén romboltak le.

A Kleopátra temploma mellett talált kikötő most új részleteket világít meg Egyiptom királynőjének koráról.

Kleopátra temploma, vagyis a Taposiris Magna templom maradványai

Fotó: HANDOUT / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTI

A lelet hozzájárul ahhoz, hogy pontosabb képet alkothassunk az egykori partvonalról és a térség hajózási viszonyairól. Ugyanakkor azt is megerősíti, hogy Egyiptom kiemelkedő szerepet játszott az ókori globális kereskedelemben. A régészek szerint Kleopátra temploma és a kikötő egyaránt az egyiptomi régészet egyik legnagyobb tudományos felfedezése, amely új fényt vet a korszak vallási és gazdasági életére – számolt be a Fox News.