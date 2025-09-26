Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Kleopátra

Újabb meglepő titkok derültek ki Kleopátra templomáról

Régészek szerint az új feltárás a vallási és kereskedelmi kapcsolatok titkait rejti. A Kleopátra temploma mellett felfedezett lelet Egyiptom királynőjének korából származik.
KleopátrarégészetiókorEgyiptomlelet

Kleopátra temploma újabb meglepetést tartogatott a kutatóknak. Az egyiptomi régészet szakemberei egy teljes ókori kikötőt tártak fel, amely a Ptolemaiosz-kor idején működött. A felfedezés nemcsak vallási, hanem kereskedelmi szempontból is különösen izgalmas.

Antóniusz és KleopátraKleopátra temploma mellett bukkantak az újabb régészeti leletre – A képen Antóniusz és Kleopátra
Kleopátra temploma mellett bukkantak az újabb régészeti leletre – A képen Antóniusz és Kleopátra (illusztráció)
Fotó: Wikimedia Commons

Kleopátra temploma mellől került elő az újabb lelet

A Taposiris Magna templomnál, amely szorosan kötődik VII. Kleopátrához, váratlan régészeti szenzáció bontakozott ki. A templom mintegy 50 kilométerre nyugatra fekszik Alexandriától, és a Ptolemaiosz-korban emelték Ozirisz isten tiszteletére. A most feltárt kikötő közvetlenül kapcsolódott a Földközi-tengerhez, amelyet korallzátonyok védtek a pusztító hullámoktól.

Taposiris Magna jelentése „Ozirisz nagy sírja”, amit II. Ptolemaiosz Philadelphosz alapított Krisztus előtt 280 és 270 között, a hellenisztikus időszakban. A templom melletti ásatásnál felfedezték Kleopátra királynő eredeti ábrázolását.

A kutatás során kőből és fémből készült horgonyok, valamint nagy mennyiségű amfora került elő, mind a Ptolemaiosz-korra datálva. 

A szakértők szerint az ókori tengerpart mintegy négy kilométerrel beljebb húzódott a mai vonalhoz képest.

 Mohamed Ismail Khaled, az Egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára kiemelte: a kikötő felfedezése azért is különleges, mert egyetlen ókori forrás sem említette korábban a létezését.

Kleopátra Sally-Ann Ashton admires one of the statues of Cleopatra at the launch of a new exhibition at The British Museum in London 10 April 2001. Ashton, a co-curator, is a specialist in the Ptolemaic period, the 300 years which began with the death of Alexander in 323 B.C to Cleopatra's death in 30 B.C. The exhibition focuses on Cleopatra VII, the last of the Ptolemaic monarchs, tracing her life in Egypt and her liasons with the two great Roman leaders of the day Julius Caesar and Mark Antony. AFP PHOTO: Adrian DENNIS (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
Kleopátra szobra
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A templomnál már korábban is előkerültek alapítóáldozatok, funeráris és rituális tárgyak. 

Ezekből kiderült, hogy a falak az i. e. 1. században épültek, de a helyszínen egykor egy görög templom is állt, amelyet a Kr. e. 2. században és a római kor kezdetén romboltak le.

 A Kleopátra temploma mellett talált kikötő most új részleteket világít meg Egyiptom királynőjének koráról.

A recent undated handout picture from the Egyptian Supreme Council of Antiquities shows the Taposiris Magna temple, West of Alexandria. An archaeological team from Egypt and the Dominican Republic completed a three-year radar survey of Taposiris Magna as part of the search for the tomb of Cleopatra and Mark Antony, according to the SCA in a press statement released on April 15, 2009. AFP PHOTO/HO/EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTIQUITIES == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == (Photo by Handout / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTI / AFP)
Kleopátra temploma, vagyis a Taposiris Magna templom maradványai
Fotó: HANDOUT / EGYPTIAN SUPREME COUNCIL OF ANTI

A lelet hozzájárul ahhoz, hogy pontosabb képet alkothassunk az egykori partvonalról és a térség hajózási viszonyairól. Ugyanakkor azt is megerősíti, hogy Egyiptom kiemelkedő szerepet játszott az ókori globális kereskedelemben. A régészek szerint Kleopátra temploma és a kikötő egyaránt az egyiptomi régészet egyik legnagyobb tudományos felfedezése, amely új fényt vet a korszak vallási és gazdasági életére – számolt be a Fox News.

 

