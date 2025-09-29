Pokol Európában: több ezer emberéletet követelt a pusztító hőség

Hírlevél

34 perce
Az idei nyár tovább nyitotta a pokol kapuját Európában: soha nem látott hőségrekordok dőltek meg a kontinensen, és több tízezer ember szenvedett, sőt vesztette életét a tomboló kánikula miatt. A klímaváltozás hatásait már látjuk, egyre kegyetlenebb arcát mutatja az időjárás, és nagy valószínűséggel a következő nyarak még brutálisabbak lesznek.
A 2025-ös nyár nem csupán meleg volt – történelmi rekordokat döntött, és a klímaváltozás hatásait drámaian megmutatta.

Átmeneti a lehűlés, hétfőtől ismét jön a hőségriasztás, klímaváltozás hatásai
A klímaváltozás hatásai Magyarországra is begyűrűztek már – több európai országban rekordmeleg volt az idei nyáron
Fotó: Unsplash

Az európai kontinens az idei évben soha nem látott hőhullámokkal szembesült, amelyek több mint 16 ezer ember életét követelték

A kutatók szerint ezek a halálesetek közvetlenül a klímaváltozás következményei. Ez a nyár a kontinens történetének negyedik legforróbbja volt, és több ország is példátlan rekordokat jegyzett fel: 

Spanyolország augusztusban történelme legerősebb hőhullámát élte át, Törökországban 50,5 °C-os új abszolút csúcs született, Finnországban pedig három héten át 30 fok feletti hőség tartotta fullasztó markában az országot.

 A nyári hónapokban a hőmérséklet nemcsak a nappali csúcsokon, hanem éjszaka is magas volt, ami tovább súlyosbította a helyzetet – írja a Köpönyeg.

A klímaváltozás hatásai drámaiak

A nagyvárosokban lakók nagyon jól tudják, hogy a betonfelületek szívják és tárolják a meleget, így az emberek este nem tudják kipihenni a nappali terhelést. A kevés zöldfelület tovább fokozta a hőséget. A szakértők szerint sürgető feladat a városok zöldítése, az árnyékos területek kialakítása és a hőségriasztások bevezetése. Nem jó hír, hogy az idei nyár adatai arra figyelmeztetnek, a jövőben még nagyobb veszélyekkel kell szembenéznünk, ha nem találunk megoldást ezekre a problémákra. A klímaváltozás hatásai nemcsak a környezetre, hanem az emberek életére is drámai hatással vannak.

 

