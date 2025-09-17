Berobbant a valóság: kiderült, hány embert ölt meg a klímaváltozás

Az idei nyár minden eddiginél forróbb volt, és a klímaváltozás hatása a halálesetek számában is megmutatkozott. A hőhullámok a legsebezhetőbbeket, különösen az időseket sújtották, miközben a kontinens szerte rekordokat döntött a hőség. A klímaváltozás miatti halálozások száma is brutálisan terjed.

A klímaváltozás miatti halálozások száma világszerte jelen van – megszaporodhatnak a halálos hőhullámok

Fotó: Unsplash

Klímaváltozás miatti halálozás: a hőhullámok súlyos következményei Európában

Európa az idei nyáron történelmi hőhullámokkal szembesült, amelyek a klímaváltozás miatt súlyos következményekkel jártak. Egy friss kutatás szerint több mint 24 000 haláleset köthető közvetlenül a hőséghez, amelyek 70 százalékáért a globális felmelegedés okolható – írja a Daily Mail.

Az Egyesült Királyságban például, ahol négy egymást követő hőhullám tette a nyarat a valaha mért legforróbbá, több mint 1 000 ember vesztette életét. Clair Barnes, az Imperial College London kutatója hangsúlyozta:

A nyári hőmérséklet néhány fokos eltérése is élet és halál közötti különbséget jelenthet ezrek számára.

Fotó: Wikimedia Commons

Hőségsújtotta városok és országok a legnagyobb vesztesek között

A vizsgálat 854 európai város adatait elemezte, és arra jutott, hogy a klímaváltozás hatása 16 500 olyan halálesethez vezetett, amely egy normális nyár során nem történt volna meg. A legsúlyosabban érintett országok Olaszország (4597 haláleset), Spanyolország (2841), Németország (1477) és Franciaország (1444) voltak.

A legforróbb időszak július 21–27. között zajlott, amikor Románia, Bulgária, Görögország és Ciprus térségében a hőmérséklet 6 °C-kal haladta meg az átlagot. Ezen a héten közel 950 ember halt meg. A fővárosok közül Róma, Athén és Bukarest emelkedett ki a hőség miatti halálozási arányban.

Fotó: OpenAI DALL-E

A globális felmelegedés drámai hatása a halálesetekre

A halálos áldozatok többsége idős volt: 85 százalékuk 65 év felettiek közé tartozott, 41 százalékuk pedig 85 évnél is idősebb volt. Garyfallos Konstantinoudis kutató szerint