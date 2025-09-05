Heteken belül lecsaphat a természeti katasztrófa Ausztriában

A klímaváltozás felgyorsította a gleccserek olvadását. A felső-ausztriai Dachstein-gleccserek jövője soha nem volt ennyire bizonytalan. A szakértők szerint a Hallstätter- és a Schladminger-gleccser közötti összefüggő hó- és jégtakaró teljesen eltűnhet, ezzel véget érhet egy 3500 éves természetes kapcsolat. A Hunerkogel hegyi állomásnál szeptember elején már 14 Celsius-fokot mértek, a gyors hóolvadás pedig jelentősen meggyorsította a folyamatot.

Klímaváltozás: „Két-négy hét, és eltűnik az egybefüggő jég és hótakaró”

Fotó: vol.at

Míg korábban nyolc-tíz méternyi hó hullott, idén mindössze két méter fedte a hegyeket. Ez a hiányos hótakaró már nem védi a gleccsereket, a felszínre került sziklák pedig hőtárolóként tovább gyorsítják az olvadást.

„Két-négy hét, és eltűnik az összefüggő jég”

Alexander Seebacher, a Dachstein-gleccservasút üzemeltetési vezetője szerint a Gjaidstein-nyeregben mára mindössze egy hét méter széles hósáv maradt. Ez két-négy héten belül teljesen elolvadhat, míg tavaly ilyenkor még 30 méter széles és két méterrel magasabb hótakaró fedte a területet.

A gleccserek nemcsak turisztikai szempontból kiemelten fontosak, hanem infrastruktúra is függ tőlük: a Seethaler-menedékház stabilitását is veszélyezteti a gyors olvadás.

Klímaváltozás és turizmus: kihívások a jövőben

A klímaváltozás nemcsak a természetet, hanem a turizmust is közvetlenül érinti. A Dachstein gleccsereinek visszahúzódása miatt egy kedvelt tavaszi sítúra is eltűnhet, amely évtizedek óta vonzotta az ide látogatókat.