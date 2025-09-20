Nem ússzák meg: a Kneecap Kanadában is tiltólistára került

A Kneecap zenekar kanadai fellépései elmaradnak, mert az ország hatóságai nem engedték be őket. A döntést azzal indokolták, hogy a trió nyilatkozatai ellentétesek a kanadai értékekkel – írja a BBC.

A Kneecap zenekar botrányos ügye miatt elmaradnak a kanadai koncertek

Kneecap és a terrorvádak árnyéka

A zenekar egyik tagját, Liam Óg Ó hAnnaidht májusban azzal vádolták meg Londonban, hogy egy koncerten a Hezbollah zászlaját mutatta fel. A Hezbollahot a brit kormány terrorszervezetként tartja nyilván. A 27 éves zenész tagadja a vádakat, a Kneecap pedig politikai indíttatásúnak tartja az ügyet, amely szerintük elterelés a palesztinpárti fellépésükről.

A Kneecap korábban amerikai turnéját is lemondta, most pedig a kanadai koncertek maradnak el, amelyekre több ezer néző váltott jegyet. A döntést a Kanadai Izraeli és Zsidó Ügyek Központja üdvözölte, mondván: a radikalizálásnak nincs helye az országban. A zenekar ugyanakkor jogi úton támadja meg a hatóságok döntését.

Kneecap pályafutása és botrányai

A belfasti trió 2017-ben alakult, tagjai Mo Chara, Móglaí Bap és DJ Próvaí. Hírnevükhöz a politikai töltetű szövegek és a provokatív fellépések is hozzájárultak. Az idei évben Coachellán Izraelt bíráló üzeneteket jelenítettek meg, míg Glastonburyben való fellépésük miatt a brit miniszterelnök is kritikát fogalmazott meg. Felemelkedésükről egy BAFTA-díjas film is készült.

