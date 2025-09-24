Hordd a sört, ne a stresszt: itt az új felfújható kocsma!

Ha nincs lehetőségünk saját ír kocsmát varázsolni a kertünkbe, ne aggódjunk: egy amerikai cég kifejlesztette a Paddy Wagon nevű felfújható kocsmát. A 80 fő befogadására alkalmas, hatalmas sátor tökéletes születésnapokra, legénybúcsúkra, esküvőkre vagy bármilyen bulira.

Ír kocsma élmény bárhol: bérelhető felfújható pub

Fotó: You Tube / képkivágás

A kocsma nem csupán látványosság: hagyományos ír ételeket is kínál, mint például soda bread, ír sajtok, piték és pasties. Természetesen a sör- és borválasztékot is személyre szabhatjuk, így egy ízig-vérig ír stout sörrel vagy egy jó pohár borral tehetjük teljessé az élményt.

Ír hangulat és kocsmaélmény felfújható formában

A Paddy Wagon csapata ír zenekarokat vagy modern DJ-t is biztosít, így a hangulat garantált. És ha az Egyesült Királyságban élnénk, ott is bérelhetünk hasonló felfújható kocsmát, csak az italokról és az ételről nekünk kell gondoskodnunk.

Ez a kreatív megoldás egyértelműen felülmúlja a hagyományos ugrálóvárakat: igazi kocsmaélmény bárhol, ahol szeretnénk!