Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

kocsmaélmény

Hordd a sört, ne a stresszt: itt az új felfújható kocsma!

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha valaki azt mondja, nem szereti a kocsmát, az valószínűleg hazudik. Amerikában és az Egyesült Királyságban már bérelhetünk egy óriási, felfújható kocsmát, amely garantálja a felejthetetlen hangulatot minden bulin.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kocsmaélménysörPaddy Wagonkocsma

Ha nincs lehetőségünk saját ír kocsmát varázsolni a kertünkbe, ne aggódjunk: egy amerikai cég kifejlesztette a Paddy Wagon nevű felfújható kocsmát. A 80 fő befogadására alkalmas, hatalmas sátor tökéletes születésnapokra, legénybúcsúkra, esküvőkre vagy bármilyen bulira.

felfújhatós kocsma
Ír kocsma élmény bárhol: bérelhető felfújható pub
Fotó: You Tube / képkivágás

A kocsma nem csupán látványosság: hagyományos ír ételeket is kínál, mint például soda bread, ír sajtok, piték és pasties. Természetesen a sör- és borválasztékot is személyre szabhatjuk, így egy ízig-vérig ír stout sörrel vagy egy jó pohár borral tehetjük teljessé az élményt.

Ír hangulat és kocsmaélmény felfújható formában

A Paddy Wagon csapata ír zenekarokat vagy modern DJ-t is biztosít, így a hangulat garantált. És ha az Egyesült Királyságban élnénk, ott is bérelhetünk hasonló felfújható kocsmát, csak az italokról és az ételről nekünk kell gondoskodnunk.

Ez a kreatív megoldás egyértelműen felülmúlja a hagyományos ugrálóvárakat: igazi kocsmaélmény bárhol, ahol szeretnénk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!